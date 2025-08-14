Tormenta Erin se fortalece y podría convertirse en huracán este viernes

La tormenta tropical Erin se ubica a 1,595 kilómetros al este de las Antillas Menores y podría convertirse en el primer huracán de esta temporada. ( NOIAA )

La tormenta tropical Erin se ha intensificado incrementando sus vientos máximos a cerca de 85 km/h con ráfagas más fuertes y se espera que el fenómeno tropical se convierta en huracán este viernes.

Así informó la mañana de este jueves el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) en su informe en el que destaca que cada vez más un entorno favorable podría dar lugar a un período de rápida intensificación, que se pronostica explícitamente entre 24 y 48 horas.

"Se pronostica un fortalecimiento gradual durante el próximo día o dos, con posible mayor intensificación el viernes y sábado", destacó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/1408465dayconenolineandwind-1-4aa4fc3f.png Trayectoria de la tormenta tropical Erin. (NOAA)

El CNH continúa la previsión de que el fenómeno será un huracán grande y poderoso sobre el suroeste del Océano Atlántico este fin de semana.

Ubicación y trayectoria; girará hacia el norte

El sistema continúa acercándose a la región del Caribe y la mañana de este jueves se ubica a 1,595 kilómetros al este de las Antillas Menores.

Según el informe, Erin se ha estado moviendo hacia el oeste, pero se prevé que hoy continúe con un movimiento hacia el oeste-noroeste a partir de esta noche y hasta el fin de semana.

"La tormenta está siendo dirigida por una dorsal subtropical al norte, y el sistema debería girar gradualmente más hacia el oeste-noroeste más adelante", agrega.

Al norte de las Antillas

El CNH prevé que las marejadas generadas por Erin comenzarán a afectar partes del las Islas de Sotavento del Norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico por este fin de semana.

Como el núcleo de Erin estaría pasando al norte de esas islas, los intereses en estas áreas deben continuar monitoreando el progreso del sistema.

¿Por qué la rápida intensificación de Erin?

El CNH explica que el entorno general alrededor de Erin es propicio para un fortalecimiento gradual durante el próximo día aproximadamente. Posteriormente, se pronostica que el sistema se mueva a través de aguas más cálidas y las guías de pronósticos sugieren una ligera disminución de la cizalladura.

"Este entorno cada vez más favorable podría resultar en un período de rápida intensificación, que se pronostica explícitamente entre 24 y 48 horas. La cizalladura del viento podría aumentar ligeramente a finales de este fin de semana, aunque las temperaturas superficiales del mar se mantienen alrededor de los 29 °C, con divergencia favorable en altura", indicó.

Alerta

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que está monitoreando constantemente la evolución y trayectoria de este sistema tropical, por lo que llamó a estar atentos a los boletines.