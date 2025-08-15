Se espera que las lluvias por el huracán Erin comiencen este sábado y se intensifiquen el domingo

Las lluvias provocadas por los efectos indirectos del huracán Erin podrían comenzar a sentirse en el país a partir de la tarde de este sábado, principalmente en la zona este, y se espera que se intensifiquen el domingo, informó este viernes la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos.

En una rueda de prensa junto al Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Ceballos explicó que, aunque el fenómeno se mantendrá a 400 kilómetros del extremo noreste del país, sus campos nubosos provocarán precipitaciones en el litoral noreste y norte.

Ceballos dijo que se espera que, a partir de la tarde de este sábado, las lluvias comiencen a incidir sobre la zona este. Sin embargo, el domingo es el día en que se esperan más precipitaciones por este ciclón.

"El día clave con relación a este sistema, es el domingo, que es cuando el centro va a estar más próximo del territorio nacional, pero más próximo quiere decir a unos 400 kilómetros, no es que va a pasar por el territorio nacional", precisó la directora de Indomet.

Erin, actualmente de categoría 1, presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste-noroeste.

La directora del Indomet señaló que las proyecciones indican que seguirá intensificándose al avanzar sobre aguas cálidas del Caribe, con temperaturas superiores a los 30 grados Celsius, que le van a permitir seguir intensificándose hasta un huracán mayor.

Erin es el primer fenómeno de la temporada ciclónica en el Atlántico Norte.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/16/whatsapp-image-2025-08-15-at-63917-pm-666e7ada.jpeg La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos junto al director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, durante una rueda de prensa para informar sobre las medidas preventivas ante paso del huracán Erin. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Provincias en alerta

Aunque, según las proyecciones, el fenómeno pasará a distancia del territorio nacional, el director del COE, Juan Manuel Méndez, emitió alerta verde para las provincias La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi, cuyas demarcaciones corresponden a la costa atlántica.

También recomendó a las embarcaciones pequeñas, frágiles y medianas permanecer en puerto a partir del sábado a las 5:00 de la tarde del sábado debido al oleaje anormal.

Asimismo, instó a la población a tomar precauciones con antelación, recordando que "el primer principio de gestión de riesgo es la autoevacuación" y que no se debe esperar a que las autoridades ordenen el desalojo si se está en una zona vulnerable.

El COE declara 08 provincias en alerta verde, debido a que el informe del INDOMET, establece que para mañana sábado, de acuerdo con la trayectoria pronosticada del ciclón tropical Erin, este continuará desplazándose hacia el oeste/noroeste sobre aguas abiertas del Atlántico. pic.twitter.com/2cxmk1D7nR — COE (@COE_RD) August 15, 2025

Acumulados de lluvia

Méndez explicó que las proyecciones apuntan a acumulados de lluvias entre 70 y 75 milímetros, lo que podría provocar inundaciones en áreas urbanas.

"Debemos cuidarnos. No obstante, aunque este evento pueda pasar a gran distancia, existen antecedentes históricos que nos indican que fenómenos lejanos han provocado situaciones en otros países, ya que desprenden campos nubosos y vaguadas que generan situaciones", dijo Méndez.

Durante una rueda de prensa, señaló que en zonas rurales el impacto sería menor debido a que los suelos no están saturados y pueden recibir mucha agua.

El director del COE llamó a la población a mantenerse informada sobre el fenómeno.



