VIDEO | Rueda de prensa del COE

El huracán Erin provocará varios efectos indirectos sobre el territorio nacional

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ofrece la tarde de este viernes una rueda de prensa, debido a los posibles efectos del huracán Erin. Se prevé que los efectos indirectos incidan sobre la República Dominicana. 

    Según el último informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Erin provocará este fin de semana (sábado y domingo) vientos moderados, lluvias y oleaje peligroso.

