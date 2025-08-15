¿Cuáles serían los efectos del huracán Erin sobre RD durante este fin de semana?

El huracán Erin se ubica a 665 kilómetros al este de las Antillas Menores y se espera cruce este fin de semana a cientos de kilómetros al noreste de Puerto Rico y la República Dominicana. ( NOAA )

El huracán Erin continuará desplazándose hacia el oeste/noroeste sobre aguas abiertas del Atlántico este fin de semana, con su centro pasando a cientos de kilómetros al noreste de Puerto Rico y la República Dominicana, pero el fenómeno provocará varios efectos indirectos sobre el territorio nacional.

Según el informe de la tarde de este viernes del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Erin provocará este fin de semana (sábado y domingo) vientos moderados, lluvias y oleaje peligroso.

De forma detallada, el Indomet indica que este sábado la circulación del huracán generará vientos moderados del nor/noreste, incrementando la humedad desde la madrugada y provocando precipitaciones dispersas con ráfagas de viento en poblados de la costa atlántica y la porción suroeste durante las horas matutinas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/1517365dayconenolineandwind-2153e2d8.png Erin se ubica a 665 kilómetros al este de las Antillas Menores. (NOAA)

"Se prevé que estas condiciones se extiendan en horas de la tarde, principalmente hacia el litoral costero caribeño, el noreste, norte, la Cordillera Central y la zona fronteriza, en forma de aguaceros localmente moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento. En la noche, las precipitaciones continuarán afectando varias de las localidades antes mencionadas", manifestó.

Otro de los efectos indirectos de Erin es el oleaje peligroso previsto en la costa norte de la República Dominicana, deteriorándose a medida que el ciclón tropical se desplace sobre aguas del Atlántico Norte, tornándose muy peligroso para el domingo y lunes, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines.

El domingo, se espera que Erin siga su trayectoria a cientos de kilómetros al noreste del país; sin embargo, la vaguada asociada al mismo y el viento predominante del sur/suroeste favorecerán la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento frecuentes, desde la madrugada y la mañana en poblados litoral costero del Atlántico, trasladándose hacia gran parte del territorio durante la tarde sobre todo hacia el sureste, noreste, la Cordillera Central y el suroeste del país.

Condiciones marítimas

Este viernes las condiciones marítimas son normales en ambas costas, pero a partir de mañana sábado en la costa Atlántica, el oleaje comenzará a deteriorarse paulatinamente debido a la tormenta tropical Erin. Igualmente, para la porción este de la costa caribeña.

El informe marino del Indomet sugiere a los bañistas y usuarios de playas, consultar a las autoridades locales antes de realizar diferentes tipos de actividades en dichas áreas.

¿Dónde está Erin?

El informe de las 2:00 de la tarde de este viernes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) ubicó a Erin a 665 kilómetros al este de las Antillas Menores. Se está moviendo hacia el oeste-noroeste a cerca de 28 km/h y se espera este movimiento continúe durante el fin de semana.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 35 kilómetros desde el centro y de fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 185 kilómetros principalmente al norte del centro.

Se espera que las bandas exteriores de Erin produzcan áreas de fuertes lluvias esta noche hasta el domingo en el norte de Islas Vírgenes y Puerto Rico. Precipitaciones totales de 2 hasta 4 pulgadas de lluvias se esperan, con totales aislados de 6 pulgadas.