Erin se convierte en huracán; se esperan vientos moderados y oleaje peligroso en costa de RD

Imagen satelital de la trayectora del huracán Erin. ( NOAA )

La tormenta tropical Erin se convirtió la mañana de este viernes en el primer huracán de la temporada ciclónica de 2025, con la previsión de que podría continuar intensificando su fuerza hasta llegar a ser un huracán mayor este fin de semana.

El ahora huracán Erin tiene vientos de 120 km/h y se prevé que su centro cruce el fin de semana a cientos de kilómetros al norte de República Dominicana en aguas del océano Atlántico, pero independientemente de esto en el país se sentirán algunos efectos como vientos, oleaje peligroso y lluvias.

Erin se ubica a 740 kilómetros al este de las Antillas Menores y se está moviendo hacia el oeste-noroeste a cerca de 30 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/20252271440goes19-abi-taw-14-3600x2160-5b9c0de8.jpg Imagen satelital del huracán Erin. (NOAA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/goes14502025227d52yct-26d4062b.jpg Imagen satelital del huracán Erin. (NASA)

Al respecto, Juan Carlos de La Rosa, predictor del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), detalló la mañana de este viernes que entre los efectos del fenómeno sobre el país está el oleaje peligroso en la costa Atlántica desde Cabo Engaño (en la provincia La Altagracia) hasta la Bahía de Manzanillo (provincia Montecristi).

Lluvias y vientos el fin de semana en RD

El predictor manifestó que desde mañana sábado (Día de la Restauración) se incrementaría la nubosidad, debido a que la circulación de este fenómeno hará que los vientos transporten humedad hacia el país mientras se acerca una vaguada relacionada al mismo.

"Esto provocará, desde horas matutinas, chubascos dispersos hacia la zona costera de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez y La Romana, extendiéndose durante la tarde, principalmente hacia San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Monte Plata, La Vega, Santiago sur, San Juan, Elías Piña, entre otras provincias cercanas como aguaceros localmente moderados a fuertes en ocasiones", destacó.

El predictor dijo que según las previsiones se esperan vientos moderados con ráfagas superiores este fin de semana, principalmente sobre localidades de la costa Atlántica.

Indicó que por son bajas las probabilidades (entre 5 y 10 %) de que afecten al país vientos con fuerza de tormenta tropical.

Erin

El CNH emitió un aviso de tormenta tropical para Anguila y Barbuda, San Martín y San Bartolomé, Saba y San Eustaquio y Saint Maarten.

Las marejadas generadas por Erin comenzarán a afectar partes de las Islas de Sotavento del Norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico por este fin de semana y probablemente se extenderá al Atlántico occidental la próxima semana.