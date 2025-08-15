Erin se fortalece y ya es huracán categoría dos

Trayectoria pronosticada para el huracán Erin. ( FUENTE EXTERNA )

El huracán Erin continúa ganando fuerza en aguas del Atlántico y al final de la noche de este viernes alcanzó la categoría 2, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

Erin se encuentra actualmente ubicado a 405 kilómetros al este-noreste de Anguila.

Sus vientos máximos sostenidos alcanzan las 100 millas por hora (155 kilómetros por hora), y se espera que experimente una intensificación rápida en las próximas 24 a 36 horas, lo que podría convertirlo en un huracán de categoría 3 o mayor durante el fin de semana, dijo el NHC.

Huracán Erin ya categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 155 kph, moviéndose hacia el oeste/noroeste a 28 kph. pic.twitter.com/l7Y126c7FQ — Gloria Ceballos (@GloriaCeballos7) August 16, 2025

El fenómeno se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 28 kilómetros por hora.

Erin se convirtió hoy en el primer huracán de la temporada atlántica y amenaza con intensas lluvias y marejadas en las Islas de Sotavento del Norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, informó el NHC.

Provincias en alerta

Aunque el centro del huracán pasará a unos 400 kilómetros de las costas de República Dominicana, las autoridades declararon alerta verde para ocho provincias ubicadas en el este y noreste, debido a que sus campos nubosos generarán lluvias y ráfagas de vientos

Las provincias en alerta son: La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi.

Las autoridades también advirtieron sobre posibles inundaciones urbanas para el Gran Santo Domingo.

De acuerdo con la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, las lluvias por el huracán Erin comenzarán la tarde de este sábado y se intensificarán el domingo.