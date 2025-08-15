Erin se fortalece y ya es huracán categoría dos
Los efectos indirectos del ciclón comenzarán a sentirse en el país a partir de este sábado
El huracán Erin continúa ganando fuerza en aguas del Atlántico y al final de la noche de este viernes alcanzó la categoría 2, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.
Erin se encuentra actualmente ubicado a 405 kilómetros al este-noreste de Anguila.
Sus vientos máximos sostenidos alcanzan las 100 millas por hora (155 kilómetros por hora), y se espera que experimente una intensificación rápida en las próximas 24 a 36 horas, lo que podría convertirlo en un huracán de categoría 3 o mayor durante el fin de semana, dijo el NHC.
El fenómeno se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 28 kilómetros por hora.
Erin se convirtió hoy en el primer huracán de la temporada atlántica y amenaza con intensas lluvias y marejadas en las Islas de Sotavento del Norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, informó el NHC.
Provincias en alerta
Aunque el centro del huracán pasará a unos 400 kilómetros de las costas de República Dominicana, las autoridades declararon alerta verde para ocho provincias ubicadas en el este y noreste, debido a que sus campos nubosos generarán lluvias y ráfagas de vientos
Las provincias en alerta son: La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi.
Las autoridades también advirtieron sobre posibles inundaciones urbanas para el Gran Santo Domingo.
De acuerdo con la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, las lluvias por el huracán Erin comenzarán la tarde de este sábado y se intensificarán el domingo.