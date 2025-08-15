El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este viernes ocho provincias en alerta verde debido a los efectos indirectos del huracán Erin.

Estas son: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Montecristi y Puerto Plata.

La directora del Indomet, Gloria Ceballos, informó que Erin, actualmente de categoría 1 y con vientos de hasta 120 kilómetros por hora, se desplaza hacia el oeste-noroeste y continuará intensificándose a medida que avance sobre aguas cálidas del Caribe.

Indicó que su centro pasará a 400 kilómetros al noreste del país, pero se espera que sus remanentes generen lluvias en el este y noroeste.

El director del COE, Juan Manuel Méndez, explicó que por el momento, las condiciones marítimas se mantienen normales.

COE advierte sobre inundaciones urbanas

El director del COE, Juan Manuel Méndez, llamó a la población a que se mantenga atenta ante la posibilidad de inundaciones urbanas en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, debido a las lluvias que podría generar Erin.

Aunque el centro del huracán pasará a 400 kilómetros del extremo noreste del país, Méndez explicó que las proyecciones apuntan a acumulados de entre 70 y 75 milímetros de lluvias, lo que podría provocar inundaciones en áreas urbanas.

Señaló que en zonas rurales el impacto sería menor debido a que los suelos no están saturados y pueden recibir mucha lluvia.

"Es muy importante mantenerse atentos a nuestros próximos boletines y seguir las recomendaciones del organismo de socorro", expresó Manuel Méndez, durante una rueda de prensa en la sede del organismo.

Erin es el primer fenómeno de la temporada ciclónica en el Atlántico Norte.

Recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto en toda la costa atlántica, desde La Altagracia hasta Montecristi, a partir de este sábado, a las 5:00 de la tarde.