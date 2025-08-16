Para este sábado se esperan fuertes lluvias, vientos y oleaje anormal por efectos del huracán Erin

Fotografía de archivo de la calle Doctor Defilló en el Distrito Nacional convertida en una laguna por las fuertes lluvias registradas en mayo de 2024. ( DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS )

A pesar de que el huracán Erin se mueve sobre aguas abiertas del Atlántico Norte a cientos de kilómetros de República Dominicana, el fenómeno ya comienza a impactar las condiciones meteorológicas en el país.

Según informó este sábado el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), para este sábado se espera que inicien las intensas lluvias, tormentas eléctricas, ráfagas de viento en provincias como:

La Altagracia

Hato Mayor

La Romana

El Seibo

San Pedro de Macorís

Monte Plata

Samaná

Sánchez Ramírez

Duarte

María Trinidad Sánchez

El Gran Santo Domingo

A medida que este sistema continúe moviéndose hacia el oeste/noroeste al noreste del territorio nacional, estas condiciones continuarán sobre estas áreas, y también estarán desplazándose hacia otras provincias durante horas de la tarde y la noche, como:

San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Monte Cristi, Dajabón, Elías, Piña, Santiago Rodríguez, Valverde, Azua y San Juan.

Para el domingo

Se espera que mañana domingo, Erin esté en su punto más cercano al territorio nacional, aunque manteniendo su centro a unos 300 km al noreste del país. Aun así, las bandas nubosas exteriores del huracán provocarán aguaceros, tormentas eléctricas y vientos fuertes desde las primeras horas del día.

De acuerdo con la institución, se espera que estas condiciones sean más notorias durante la tarde en poblados del este, sureste, noreste y suroeste del país, es decir, sobre provincias como:

La Altagracia, Hato Mayor, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Peravia, Azua, San Juan, Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales, y El Gran Santo Domingo.

Estas condiciones estarán presentes hasta horas de la noche, tendiendo a disminuir gradualmente durante la madrugada del lunes, mientras Erin empieza a alejarse de nuestra área.

Alerta por crecidas e inundaciones

Las autoridades advierten sobre posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra, por lo que llaman a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos y seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.

Oleaje anormal

El Indomet recomienda a todas las embarcaciones en la costa Atlántica, desde Cabo Engaño, provincia La Altagracia hasta Montecristi, permanecer en puerto debido al fuerte oleaje y vientos.

En la costa Caribeña, la alerta aplica desde Isla Saona, La Romana, hasta Cabo Engaño. En el resto de la costa sur, se permite la navegación con precaución.

Huracán Erin: categoría 4 y sigue fortaleciéndose

El huracán Erin es ahora de categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 215 km/h y se localiza a unos 240 km al noreste de Anguilla. Su movimiento hacia el oeste/noroeste a 31 km/h lo mantendrá cerca de la región durante el fin de semana, pero sin tocar directamente el territorio dominicano. Además, se monitorea una zona de aguaceros cerca del río Bravo, con bajo potencial ciclónico de 10 %, que no representa peligro para la República Dominicana.