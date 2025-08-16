×
COE: alerta amarilla para franja costera y en verde 10 provincias por efectos indirectos de Erin

Director del COE pide a ciudadanos que no se acerquen a la costa a ver el oleaje

Queda prohibido el uso de playas y actividades acuáticas en la costa atlántica

    COE: alerta amarilla para franja costera y en verde 10 provincias por efectos indirectos de Erin

    El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) emitió alerta amarilla para la franja costera, desde la provincia La Altagracia hasta Montecristi, debido a los efectos indirectos del huracán Erin, que se convirtió la mañana de este sábado en un fenómeno de intensidad "catastrófica", categoría 5.

    Además, aumentó a 10 las provincias en alerta verde, que son: La Altagracia, Hato Mayor, Espaillat, Santo Domingo, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata y el Distrito Nacional.

    El director del COE, Juan Manuel Méndez, advirtió que, debido a los efectos del huracán, queda prohibido que ciudadanos se acerquen a la costa a ver el oleaje, además del uso de playas y actividades acuáticas en la costa atlántica.

    Intensidad catastrófica

    El huracán Erin alcanzó la mañana de este sábado la categoría 5 en la Escala de Viento de Huracanes Saffir-Simpson, convirtiéndose en un fenómeno de intensidad catastrófica, según confirmó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (CNH) en su actualización emitida a las 11:20 a.m. hora del Atlántico (1520 UTC).

    De acuerdo con datos recopilados por un avión Cazahuracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea, los vientos máximos sostenidos de Erin han aumentado a 160 millas por hora (255 km/h), mientras que la presión central mínima ha descendido a 917 milibares (27.08 pulgadas), indicadores que confirman la extrema intensidad del sistema.

    Ubicación

    A esa hora, el centro del huracán se encontraba ubicado en la latitud 19.7 norte y longitud 62.8 oeste, aproximadamente a 105 millas (170 kilómetros) al norte de Anguilla. Erin mantiene un movimiento hacia el oeste, con rumbo de 280 grados, a una velocidad de traslación de 17 mph (28 km/h).

    El CNH advirtió que el próximo boletín intermedio será emitido a las 2:00 p.m. AST (18:00 UTC) y reiteró la peligrosidad de este ciclón tropical, ya clasificado como potencialmente devastador.

