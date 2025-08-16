×
Temporada de huracanes
Temporada de huracanes

VIDEO | En VIVO| El COE ofrece informaciones sobre efectos indirectos del huracán Erin en el país

El huracán Erin ya es categoría 5

    El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informará sobre los efectos indirectos del huracán Erin en territorio dominicano.

    El fenómeno atmosférico alcanzó la mañana de este sábado la categoría 5 en la Escala de Viento de Huracanes Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos a 160 millas por hora (255 km/h). 

    A pesar de que el huracán Erin se mueve sobre aguas abiertas del Atlántico Norte a cientos de kilómetros de República Dominicana, el fenómeno impactará las condiciones meteorológicas en el país. 

