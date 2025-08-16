Meteorología advierte que el huracán Erin podría provocar desde lloviznas hasta aguaceros fuertes

Imagen de la lluvia en la calle, a propósito de que Indomet indicará que el Huracán Erin puede ocasionar desde llovizna hasta fuertes aguaceros en el país. ( DIARIO LIBRE / MATÍAS BONCOSKY )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este sábado que las lluvias alcanzarán los 1.75 y 100 milímetros, con acumulados superiores en las provincias bajo alerta. Esto significa que podrían registrarse desde aguaceros leves hasta fuertes precipitaciones.

Durante una rueda de prensa conjunta con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), la entidad destacó que las lluvias más significativas se esperan en las zonas en alerta, especialmente hacia la costa atlántica del país.

En cuanto a la trayectoria del huracán Erin, Indomet explicó que el fenómeno cambió su curso y ahora se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 28 kilómetros por hora , fortaleciéndose debido a las condiciones ambientales favorables encontradas en su recorrido.

Aunque los vientos de tormenta no impactarán directamente al territorio, se prevén ráfagas de entre 30 y 62 kilómetros por hora, que podrían sentirse en algunos puntos del litoral atlántico.

A la 1:00 de la tarde, el centro del huracán fue localizado cerca de la latitud 19.8 norte y longitud 63.3 oeste , a unos 180 kilómetros al norte de Anguila . El próximo boletín oficial será emitido a las 7:00 de la noche .

Provincias en alerta

El COE informó que la franja costera comprendida entre La Altagracia y Montecristi pasó de alerta verde a amarilla, debido a los efectos indirectos del huracán.

Las provincias que se mantienen en alerta verde son: La Altagracia, Hato Mayor, Espaillat, Santo Domingo, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata y el Distrito Nacional .

Como medida preventiva, el organismo prohibió el uso de playas y la práctica de deportes acuáticos , exhortando a la población a mantenerse alejada de las zonas costeras por el fuerte oleaje generado por la perturbación.

Asimismo, recomendó a las embarcaciones en la costa atlántica permanecer en puerto, debido a los vientos y al oleaje anormal, que representan un alto riesgo.