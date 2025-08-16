El fuerte oleaje provocado por el paso del huracán Erin obligó este sábado al personal de seguridad de los recintos hoteleros en playa Macao, Punta Cana, provincia La Altagracia, a colocar bandera roja como medida preventiva.

La playa se encuentra copada de sargazo, lo que, sumado la intensidad de las olas, llevó a las autoridades a restringir el acceso al mar para los turistas.

Entre los efectos indirectos del fenómeno, en la zona se registran lluvias y ráfagas de viento. Mientras que, los responsables de la seguridad en la zona recomendaron a los bañistas acatar las advertencias y mantenerse alejados hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y medioambientales.

Prohibiciones del COE

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó este sábado de verde a amarilla la alerta en toda la franja costera comprendida entre las provincias La Altagracia y Montecristi, ante las incidencias indirectas del huracán Erin, que ya es categoría 5.

El director del COE, Juan Manuel Méndez, informó que las provincias que permanecen bajo alerta verde son:

La Altagracia

Hato Mayor

Espaillat

Montecristi

Santo Domingo

El Seibo

Samaná

María Trinidad Sánchez

Puerto Plata

Distrito Nacional

Prohíben uso de playas

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse alejada de la costa Atlántica desde las provincias La Altagracia hasta Montecristi, debido al fuerte oleaje generado por los efectos indirectos del huracán Erin sobre el territorio nacional.

Méndez prohibió el uso de playas y la práctica de deportes acuáticos en la referida costa, instando a la población a mantenerse alejada de las zonas costeras, debido al fuerte oleaje provocado por la tormenta.

"Queda prohibido también que la población se acerque a la costa a observar el oleaje, debido al peligro que esto implica. Vamos a mantener, desde este momento, una sesión permanente. El Centro de Operación Emergencias se activa en su totalidad", puntualizó Méndez.

Huracán Erin ya es categoría 5

De acuerdo con el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (CNH), el huracán Erin que se fortaleció a categoría 5 en la Escala de Viento de Huracanes Saffir-Simpson. Se localizaba cerca de la latitud 19.8 Norte, longitud 63.3 Oeste, moviéndose hacia el oeste cerca de 16 mph (26 km/h), y se espera que este movimiento continúe esta tarde.

Según los informes de un avión Cazahuracán, los vientos máximos sostenidos están cerca de 160 mph (260 km/h) con ráfagas más altas. Algún fortalecimiento es posible para la tarde de este sábado.

Se espera un giro hacia el oeste-noroeste esta noche con una disminución en la velocidad de avance. En la trayectoria del pronóstico, se espera que el centro de Erin se mueva justo al norte de las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico hasta el domingo.

Los vientos, con fuerza de huracán, se extienden hacia fuera hasta 30 millas (45 km) desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 140 millas (220 km) principalmente al norte del centro.

Leer más Las prohibiciones del COE ante los efectos indirectos del huracán Erin sobre República Dominicana