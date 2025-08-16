Huracán Erin se fortalece a categoría 4

El huracán Erin continúa intensificándose rápidamente y ya ha alcanzado la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, según el más reciente informe intermedio del Centro Nacional de Huracanes (CNH) emitido este sábado por la mañana. Las bandas de lluvia externas ya comienzan a afectar partes de las Islas de Sotavento del norte.

A las 8:00 a.m. hora del Atlántico (1200 UTC), el centro de Erin se localizaba cerca de la latitud 19.6 norte y longitud 62.0 oeste, aproximadamente a 120 millas (195 kilómetros) al noreste de Anguilla.

El sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 20 mph (31 km/h), y se espera que mantenga esta trayectoria hasta el final del fin de semana, con una posible disminución gradual en su velocidad de avance. Un giro hacia el norte se anticipa a comienzos de la próxima semana.

Vientos y presión: una amenaza en aumento

Los vientos máximos sostenidos han aumentado a 145 mph (230 km/h), con ráfagas más altas, consolidando a Erin como un poderoso huracán de categoría 4. La presión central mínima estimada es de 935 milibares (27.61 pulgadas), según datos obtenidos por aviones Cazahuracanes de la NOAA y la Reserva de la Fuerza Aérea.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 30 millas (45 km) del centro, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzan hasta 125 millas (205 km), principalmente al norte del sistema.

Vigilancias y advertencias

Actualmente, hay una vigilancia de tormenta tropical en efecto para:

St. Martin y St. Barthelemy

Sint Maarten

Esto significa que condiciones de tormenta tropical son posibles en las próximas 12 horas en estas áreas. Aunque no se han emitido nuevas advertencias en esta actualización, se insta a los residentes de las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, así como las Turcas y Caicos y las Bahamas del sureste, a seguir de cerca la evolución del huracán.

Lluvias y viento: impactos previstos

Se prevé que las bandas exteriores de Erin produzcan lluvias intensas entre hoy y mañana en las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, con acumulaciones de 2 a 4 pulgadas y máximos aislados de hasta 6 pulgadas.

Estas precipitaciones podrían generar inundaciones urbanas y repentinas localmente significativas, así como deslizamientos de tierra en áreas montañosas.

Oleaje peligro afectará República Dominicana

Además, se esperan condiciones de tormenta tropical dentro del área bajo vigilancia más tarde hoy. El oleaje generado por Erin afectará varias zonas del Caribe, incluyendo las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española, y las Islas Turcas y Caicos durante el fin de semana.

Estas condiciones se extenderán hacia las Bahamas, Bermudas y la costa este de Estados Unidos a principios de la próxima semana, generando un oleaje peligroso y corrientes marinas potencialmente mortales.

El CNH recomienda a la población seguir las actualizaciones oficiales y consultar a sus servicios meteorológicos locales para obtener información específica para sus regiones.