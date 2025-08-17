COE dice que el país sigue bajo los efectos del huracán Erin y mantiene alertas

Juan Manuel Méndez, director del COE, y Gloria Ceballos, directora del Indomet. ( DIARIO LIBRE/SAMIL DOMINICI/ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la tarde de este domingo que el país sigue con los efectos indirectos del huracán Erin, que en la actualidad es de categoría 3.

El organismo mantiene el mismo nivel de alerta para provincias costeras del Atlántico y Santo Domingo y el Distrito Nacional.

En su informe de las 5:44 de la tarde, refirió que el fenómeno está generando olas de hasta 12 pies de altura sobre el litoral costero Atlántico, "con un aumento de los aguaceros entre moderados a fuertes, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

Explicó que esas condiciones se producirán, especialmente, sobre las provincias bajo los niveles de aviso meteorológico. Entre ellas citó a o La Altagracia, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi, La Romana, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Duarte, Hermanas Mirabal, Barahona y Azua.

En alerta amarilla mantiene a La Altagracia hasta Montecristi, debido al fuerte oleaje, Mar de fondo, oleaje rompiente y corriente de resaca que generará Erin.

En esa franja están las provincias:

Montecristi

Puerto Plata

Espaillat

María Trinidad Sánchez

Samaná

Hato Mayor

El Seibo

La Altagracia

En verde, el Coe colocó al Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.