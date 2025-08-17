Olas sobrepasan los 10 pies de altura en la costa Atlántica dominicana por huracán Erin

Olas de más de 10 pies por huracán Erin en costa Atlántica. Recomendaciones Indomet y COE. ( ARCHIVO )

Aunque el centro del poderoso huracán Erin cruza a cientos de kilómetros al norte de República Dominicana, sus efectos indirectos se sienten en el país y el mismo está generando olas que sobrepasan los 10 pies de altura en la costa Atlántica y en una zona de la parte este de la costa caribeña.

El informe marino de este domingo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomienda a los operadores de todas las embarcaciones permanecer en puerto por frecuentes ráfagas de viento, olas por encima de los 10 pies de altura y visibilidad reducida por las lluvias en la costa Atlántica desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Montecristi y en la costa caribeña desde Isla Saona hasta Cabo Engaño (La Altagracia).

El Indomet sugirió a los bañistas y usuarios de playas de toda la costa Atlántica norte abstenerse al uso de la misma, debido a oleaje y viento anormales, por igual, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) prohibió el uso de playas y la práctica de deportes acuáticos en la referida zona.

El oleaje por provincias

Específicamente, en la zona de Cabo Engaño-Miches (La Altagracia y El Seibo) se están registrando ráfagas de viento frecuentes y olas de 7 a 10 pies de altura, aumentando mar adentro.

Asi mismo, se registran olas de hasta 10 pies de altura en las zonas de Miches-Cabo Cabrón (El Seibo, Hato Mayor y Samaná); y Cabo Cabrón- Cabo Francés Viejo (Samaná y Nagua).

En la zona del Parque Nacional del Este-Cabo Engaño (La Altagracia) las olas pueden incluso ser de 8 a 11 pies de altura, aumentando mar adentro.

Ya en la zona de La Isabela-Bahía de Manzanillo (Puerto Plata y Montecristi) se registran olas de 2 a 5 pies de altura, aumentando mar adentro.

Seguirá el oleaje anormal

Según el Indomet, en la costa Atlántica, permanecerán condiciones de oleaje anormal mar adentro durante las próximas 48 horas, por lo que los ciudadanos deben mantenerse atentos atentos a los boletines.

El COE exhortó a la población a mantenerse alejada de la costa atlántica desde las provincias La Altagracia hasta Montecristi, debido al fuerte oleaje generado por los efectos indirectos del huracán Erin sobre el territorio nacional.

"Queda prohibido también que la población se acerque a la costa a observar el oleaje, debido al peligro que esto implica. Vamos a mantener, desde este momento, una sesión permanente", dijo el director del COE, Juan Manuel Méndez.

Lluvias

Las bandas nubosas asociadas al huracán Erin, categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, comenzaron a impactar este domingo a varias provincias del país, generando aguaceros locales, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y un oleaje peligroso en la costa norte y parte de la costa caribeña.

El fenómeno atmosférico, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, se localiza a unos 245 kilómetros al norte de San Juan, Puerto Rico y 290 kilómetros al noreste de Punta Cana, desplazándose hacia el oeste/noroeste a una velocidad de 22 kilómetros por hora.

Según el Centro Nacional de Pronósticos de Indomet, las lluvias y ráfagas se registran en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi. A medida que el sistema avance, las condiciones adversas se extenderán hacia Santo Domingo, Monte Plata, Santiago, La Vega y Monseñor Nouel.