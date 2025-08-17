Extenso campo nuboso del huracán Erin generará aguaceros esta tarde; conoce en cuáles provincias

Erin se localiza aproximadamente a unos 269 km al noreste de Cabo Cabrón Samaná. ( NOAA )

El huracán Erin, categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, se localiza la tarde de este domingo aproximadamente a 320 kilómetros al norte/noroeste de San Juan, Puerto Rico, y unos 269 kilómetros al noreste de Cabo Cabrón, Samaná.

Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), esta tarde, el extenso campo nuboso asociado al fenómeno, estará generando aguaceros locales, tormentas eléctricas, ráfagas de viento intensas y un oleaje peligroso en varias provincias del litoral Atlántico y zonas adyacentes.

Entre las demarcaciones más expuestas se encuentran: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Puerto Plata, Montecristi, el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Barahona y Pedernales.

"Exhortamos a la población, mantenerse atenta a los boletines oficiales emitidos por Indomet, y seguir de manera responsable las orientaciones de los organismos de protección civil", indicó.

Oleaje

Erin se desplaza hacia el oeste/noroeste a una velocidad de traslación de 20 km/h, y posee vientos máximos sostenidos de 205 km/h.

Aunque el centro del poderoso huracán Erin cruza a cientos de kilómetros al norte de República Dominicana, sus efectos indirectos se sienten en el país y el mismo está generando olas que sobrepasan los 10 pies de altura en la costa Atlántica.

El informe marino de este domingo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomienda a los operadores de todas las embarcaciones permanecer en puerto por frecuentes ráfagas de viento, olas por encima de los 10 pies de altura y visibilidad reducida por las lluvias en la costa Atlántica desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Montecristi y en la costa caribeña desde Isla Saona hasta Cabo Engaño (La Altagracia).

El Indomet sugirió a los bañistas y usuarios de playas de toda la costa Atlántica norte abstenerse al uso de la misma, debido a oleaje y viento anormales, por igual, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) prohibió el uso de playas y la práctica de deportes acuáticos en la referida zona.