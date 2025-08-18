Efectos indirectos del huracán Erin continuarán este lunes en RD con lluvias y oleaje anormal

El huracán Erin es categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson y se localiza aproximadamente a 190 kilómetros al nor/noreste de Gran Turk Island. ( NOAA )

El huracán Erin continuará alejándose de la República Dominicana este lunes, pero sus efectos indirectos seguirán afectando este lunes el territorio nacional con oleaje anormal en la costa Atlántica y lluvias en varias provincias.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las bandas nubosas asociadas al huracán Erin continúan incidiendo sobre el territorio dominicano, generando nublados y lluvias de variada intensidad principalmente hacia las regiones norte, noreste, este y suroeste.

"Desde tempranas horas matutinas y durante la mañana, bandas nubosas asociadas a Erin, mantendrán las condiciones atmosféricas favorables, para que se desarrollen nublados con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento, principalmente hacia el litoral atlántico y las regiones sureste y suroeste", dijo.

Se han reportado lluvias significativas en lugares como: Cabrera (María Trinidad Sánchez), Sabana de la Mar (Hato Mayor), Arroyo Barril (Samaná), Punta Cana, Puerto Plata, Montcristi, Santiago, entre otras.

Según el Indomet, los modelos de precipitaciones muestran acumulados entre 40 y 60 milímetros (es decir, 1.5 a 2.3 pulgadas) durante las próximas 24 a 48 horas, pudiendo ser superiores en algunos puntos aislados del territorio nacional.

Ubicación de Erin

El huracán Erin es categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, ahora posee vientos máximos sostenidos estimados en 215 km/h. Se localiza aproximadamente a 190 kilómetros al nor/noreste de Gran Turk Island y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 20 km/h.

Vientos que llegan a RD

El Indomet informó que los vientos con intensidad de huracán se extienden a unos 95 kilómetros del centro de Erin, mientras que los de tormenta a unos 370 kilómetros en promedio, pero hacia los cuadrantes suroeste y sureste, se extienden a unos 75 y 150 kilómetros respectivamente.

Destacó que, dada la distancia de referencia de Puerto Plata, no alcanzan estos vientos sostenidos, pero que durante el día algunas ráfagas de vientos continuarán de manera esporádica sintiéndose en el país.

Oleaje anormal en RD

Se han reportado olas anormales y rompientes superiores a los 10 pies de altura sobre localidades costeras de La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata.

Alertas

El Indomet dijo que se mantiene bajo alerta ocho provincias que son: La Altagracia, Espaillat, El Seibo, Puerto Plata, Hato Mayor, Montecristi, Samaná y María Trinidad Sánchez.

Distrito Nacional

En el Distrito Nacional este lunes se esperan aumentos nubosos con chubascos, aisladas tronadas y ráfagas de viento. En la tarde chubascos aislados y pasajeros.