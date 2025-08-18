Vigilan un nuevo sistema que podría convertirse en ciclón tropical en el Atlántico

El sistema posee una probabilidad de desarrollo ciclónico de un 50 % a siete días y de 0 % en 48 horas. ( NOAA )

Las autoridades meteorológicas monitorean la posible formación de un nuevo sistema en el océano Atlántico y que ya posee una probabilidad de desarrollo ciclónico de un 50 % a siete días y de 0 % en 48 horas.

Se trata de una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociadas a una baja presión que podría formarse sobre el Atlántico tropical con movimiento hacia el oeste, indica un informe de este lunes del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Al respecto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) agrega que las condiciones ambientales parecen propicias para el desarrollo gradual de este sistema, y una depresión tropical podría formarse durante la última parte de la semana.

Se recuerda que los ciclones tropicales se dividen por etapa dependiendo de su fuerza y velocidad de los vientos, comenzando por una depresión tropical, luego tormenta y luego huracán.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/twoatl7d0-cfe07fbe.png Esta imagen muestra a Erin ya al norte de República Dominicana, y el nuevo sistema que es vigilando en el Atlántico. (NOAA)

Cuando un fenómeno tropical pasa de depresión tropical a tormenta tropical, a partir de ahí, entonces recibe un nombre. Luego de Erin, el próximo nombre que sigue en la lista de 2025 es Fernand. (Este nombre es citado solo para orientación, ya que el pronóstico hasta el momento solo menciona una posible depresión tropical).

Sobre el sistema que es vigilado, el CNH agrega que "debería moverse de oeste a oeste-noroeste a aproximadamente 32 km/h a través del Atlántico tropical central y acercarse a las cercanías de las Antillas Menores hacia el final de la semana.

Por el momento, esta onda tropical ubicada sobre el Atlántico tropical oriental está produciendo lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas, detalla el informe.

Agosto y septiembre, el periodo pico de ciclones

Se recuerda que la temporada de huracanes de 2025 ha entrado a lo que se considera es el periodo pico de la formación de ciclones tropicales, ya que la gran mayoría de la actividad ciclónica en el Atlántico tiene lugar durante agosto-septiembre-octubre.

Al respecto, el CNH indica que el pico en verano/otoño se debe a que todos los ingredientes necesarios se vuelven más favorables durante esta época como aguas oceánicas más cálidas (por lo menos 26°C).

El viernes pasado se formó lo que fue el quinto ciclón tropical de la temporada de 2025 y que alcanzó a ser el primer huracán, siendo denominado Erin. Los cuatro anteriores (Andrea, Barry, Chantal y Dexter) no pasaron de la categoría de tormenta tropical.

La temporada oficial de huracanes para la cuenca del Atlántico es del 1 de junio al 30 de noviembre. El pico de la temporada de huracanes del Atlántico es específicamente el 10 de septiembre, con la mayor actividad entre mediados de agosto y mediados de octubre, de acuerdo al CNH.