Mantienen alerta marítima en Puerto Plata: bandera amarilla por efectos indirectos del huracán Erin
Las olas en la zona continúan siendo fuertes y las corrientes marinas están alteradas
El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de Puerto Plata emitió este martes una alerta marítima en la provincia, colocando la bandera amarilla de prevención en todas las playas locales, debido a los efectos indirectos generadas por el huracán Erin.
La institución informó que, aunque las condiciones en la costa de la provincia han mejorado, persisten riesgos para la navegación y las actividades en el mar, motivo por el cual se ha decidido mantener la bandera amarilla de prevención en todas las playas de la provincia.
Condiciones marítimas y riesgos actuales
De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), las olas en la zona continúan siendo fuertes y las corrientes marinas están alteradas, lo que representa un riesgo para los bañistas y deportistas acuáticos sin los equipos adecuados.
Por tal razón, las autoridades han reiterado su llamado a la precaución.
Medidas de seguridad y recomendaciones
Las autoridades locales han establecido una serie de medidas para salvaguardar la seguridad de los residentes y turistas en la zona:
- Evitar el uso de balnearios sin las medidas de seguridad necesarias: se insta a los ciudadanos a abstenerse de ingresar a las playas sin contar con equipos adecuados de seguridad.
- Uso de equipos y personal capacitado: quienes necesiten utilizar las playas o participar en deportes acuáticos deben asegurarse de contar con el equipo adecuado y estar acompañados de personal especializado en seguridad marítima.
- Deportes acuáticos: aunque se permiten, deben realizarse únicamente bajo condiciones seguras, con el equipo adecuado y bajo la supervisión de profesionales capacitados.
Los efectos del huracán Erin fueron mínimos en República Dominicana
Llamado a la responsabilidad ciudadana
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la Defensa Civil y el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de Puerto Plata han solicitado a la población mantenerse informada y seguir las recomendaciones de seguridad para evitar accidentes.
En este sentido, se hace énfasis en que la mejor manera de protegerse es actuar con responsabilidad y tomar todas las precauciones necesarias.