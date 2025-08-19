El COE descontinúa alertas por huracán Erin, pero mantienen restricciones en la costa Atlántica

El huracán Erín, de categoría 3, se ha alejado del país y se encuentra a más de 620 kilómetros al norte/noroeste de Puerto Plata. ( NOAA )

Al alejarse de manera progresiva el huracán Erin, sus efectos indirectos serán cada vez menos frecuentes sobre República Dominicana, por lo que las autoridades descontinuaron la tarde de este martes el nivel de alerta meteorológica en todas las provincias.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que debido a la disminución de las lluvias se descontinúa el nivel de alerta verde para las provincias La Altagracia, Montecristi, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, El Seibo, Samaná, Espaillat y Puerto Plata.

Pese a descontinuar las alertas por lluvias, el COE recomendó que todo tipo de embarcaciones en la costa Atlántica deben navegar con precaución y cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a vientos y olas anormales.

También en la costa Atlántica, los deportes acuáticos solo podrán realizarse cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a oleaje peligroso.

Lluvias pasajeras en algunas localidades

A pesar de que el huracán Erin de categoría 3 se encuentra a más de 620 kilómetros al norte/noroeste de Puerto Plata, su amplia circulación provoca vientos del sur, girando en ocasiones al suroeste con ráfagas.

"Esto se le suman los efectos locales y una vaguada que motivan el ingreso de parches nubosos de sur a norte, generando aislados aguaceros pasajeros en provincias del litoral caribeño, como Independencia, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor y El Seibo", indica el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Más adelante los aguaceros se extenderán a localidades de Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y Montecristi, donde podrán ser puntualmente moderados con tronadas aisladas en periodos de la noche.

"Se han reducido en el día hoy la frecuencia e intensidad de los efectos indirectos del huracán Erin, esto ha permitido una mejoría gradual en el oleaje en ambas costas del país. De todos modos, se mantiene un ambiente caluroso, el cual, es favorecido por los vientos del sur con giros al sureste por la amplia circulación que le acompaña y se presentarán algunos aumentos nubosos", indicó.