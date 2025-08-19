El COE descontinúa la prohibición del uso de playas por alejamiento del huracán Erin

Huracán Erin se aleja: COE actualiza medidas de seguridad en playas de República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó este viernes la prohibición para el uso de playas en la costa Atlántica, desde las provincias La Altagracia hasta Montecristi, debido al alejamiento del huracán Erin.

En cuanto a los deportes acuáticos, el COE informó que en la costa Atlántica solo podrán realizarse actividades acuáticas cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro.

Las embarcaciones

Aunque el oleaje ha comenzado a mejorar gradualmente, en la costa Atlántica se recomienda a los operadores de todo tipo de embarcaciones navegar cerca del perímetro y no aventurarse mar adentro por oleaje peligroso.

En cuanto a la costa caribeña se descontinúa la restricción, por lo que las embarcaciones pueden navegar con normalidad.

La mañana de este martes el centro del huracán Erin fue ubicado a unos 1,090 kilómetros al suroeste de Bermuda, muy al norte del territorio dominicano.

Lluvias

Pese a su distancia, continúan incidiendo de manera indirecta sobre el territorio dominicano algunas bandas nubosas asociadas al huracán Erin, las cuales han provocado aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas aisladas y frecuentes ráfagas de viento, principalmente hacia las regiones noroeste, noreste, y suroeste del país.

En el Distrito Nacional se prevé aumentos nubosos con chubascos, aisladas tronadas y ráfagas de viento. En la tarde chubascos aislados y pasajeros.

Erin

Los vientos máximos sostenidos de Erin se mantienen en torno a 185 km/h, lo que lo clasifica como un huracán categoría 3 en la escala de vientos de huracanes de Saffir-Simpson, y se mueve hacia el noroeste a una velocidad de traslación de 11 km/h.

Se espera un giro hacia el nor-noreste del huracán Erin con un aumento en la velocidad de desplazamiento, seguido de un movimiento hacia el norte mañana miércoles y luego un movimiento hacia el noreste el jueves, informa el Indomet.