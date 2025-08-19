Consulta aquí el mapa de radares de República Dominicana: información al instante

Un enlace web del Idac muestra las proyecciones de lluvias de los radares en el territorio nacional. La imagen muestra el radar doppler instalado en Puerto Plata en 2025. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Los ciudadanos tienen a disposición una herramienta pública y gratuita para consultar las proyecciones de lluvias en tiempo real sobre las distintas provincias del país.

Se trata de un enlace web del Instituto Dominicano de Aviación Civil (Idac) para acceder a los datos de los radares doppler instalados en el país.

Actualmente la República Dominicana cuenta con dos radares doppler, uno en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y el más reciente que fue instalado en la en Loma Isabel de Torres, en Puerto Plata.

Estos radares permiten una panorámica meteorológica del territorio nacional con las proyecciones de las precipitaciones que pudieran ocurrir.

Radares

Los radares doppler permiten al país monitorear con mayor precisión fenómenos como huracanes, tormentas eléctricas, lluvias intensas y otros eventos atmosféricos de alto impacto.

Esta tecnología es una herramienta importante para tener datos meteorológicos más precisos y para la planificación de políticas públicas ante fenómenos naturales.

El Gobierno tiene programado instalar otro radar en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), y dos más previstos para los aeropuertos del Cibao y Cabo Rojo, lo cual permitirá cubrir la totalidad del espacio aéreo nacional bajo la coordinación del Idac y el Indomet.

Importancia

El radar es la herramienta más eficaz para detectar precipitaciones, según indica el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

Los primeros radares meteorológicos se remontan a la década de 1940, pero los avances tecnológicos desde entonces lo han convertido en una de las herramientas más importantes para que los meteorólogos alerten al público sobre condiciones meteorológicas peligrosas.

Uno de los productos más utilizados de los radares WSR-88D son los de estimación de precipitación. Estos productos estiman la cantidad de lluvia caída en una zona en un período determinado.