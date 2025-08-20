Descontinúan alerta para uso de costa Atlántica; incrementa polvo del Sahara desde este miércoles

Clima en RD: El polvo Sahara se incrementa en el país con temperaturas calurosas. ( UNIVERSIDAD DE ATENAS )

Tras el alejamiento del huracán Erin del territorio dominicano, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó este miércoles la restricción en la costa Atlántica para todo tipo de embarcaciones, así como para los deportes acuáticos, mientras que se espera desde hoy un incremento de la incidencia del polvo del Sahara.

El COE manifestó en su informe que de acuerdo al boletín meteorológico el oleaje ha retornado a la normalidad en la costa norte del país.

Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), este miércoles las temperaturas se mantendrán bastante calurosas debido al viento del sureste, así como, la época del año y la concentración de polvo proveniente del desierto del Sahara que se incrementará a partir de hoy.

"Por tanto, es importante mantenerse hidratados, vestir ropas de colores claros y no exponerse de manera directa a la radiación solar sobre todo en el periodo de mayor insolación (11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde)", indicó.

Algunas lluvias aisladas

En tanto, el Indomet dijo que durante la mañana de este miércoles se esperan chubascos ampliamente aislados asociados al transporte de humedad por el viento del sureste soplando sobre el país, generado por los efectos lejanos del huracán Erin.

Estas precipitaciones se observarían en poblados próximos a la costa sur, como son: La Altagracia, San Pedro de Macorís y Barahona.

En la tarde, como consecuencia del calor vespertino y una débil onda tropical que se acercará se prevé que ocurran algunos incrementos nubosos, que darán lugar a aguaceros aislados, tronadas y posibles ráfagas de viento en las provincias Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi y Valverde, hasta las primeras horas de la noche.

En el Distrito Nacional se espera un ambiente medio nublado en ocasiones con chubascos aislados en la mañana.

La temperatura mínima estará entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.