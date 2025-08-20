Sigue vigilancia de nuevo sistema cerca de Antillas Menores con posibilidad de desarrollo ciclónico

Autoridades alertan sobre probabilidad de formación de ciclón en Antillas Menores desde el Atlántico. ( CNH )

Las autoridades siguen vigilando un sistema en el océano Atlántico, el cual continúa acercándose a las Antillas Menores y tiene una probabilidad de desarrollo ciclónico media de un 60 % para siete días y baja de 10 % para 48 horas.

Aunque aún es temprano para saber con exactitud la trayectoria que tomaría este sistema, el informe de este miércoles del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) está colocando el área de posible formación más al norte de las Antillas Menores y Puerto Rico.

En sus primeros informes de este sistema, el pasado lunes, los gráficos señalaban un aérea de formación cerca del territorio dominicano, pero se recuerda que son pronósticos y es temprano aún.

No se sabe trayectoria y depende de su formación

Al respecto, el predictor del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Cristopher Florián, informó que las autoridades se mantienen vigilantes de este sistema y se manejan varios modelos de posible trayectoria todo dependiendo del área de su posible formación.

Te puede interesar Vigilan un nuevo sistema que podría convertirse en ciclón tropical en el Atlántico

Dijo que una de las probabilidades es que este sistema no llegue a convertirse en ciclón tropical y se quede como una onda tropical. Destacó que, en este caso, el fenómeno generaría lluvias sobre el territorio dominicano porque las ondas son lineales.

Sostuvo que la segunda posibilidad es que si el sistema se fortalece desarrollándose como un ciclón antes de llegar al Caribe (al norte de las Antillas Menores) tendría la probabilidad de generar efectos indirectos sobre el país, porque podría girar al noroeste (esta es la posibilidad que muestra el gráfico del CNH).

El predictor manifestó que, si el sistema continúa moviéndose y se fortalece dentro del Caribe, en ese caso podría generar efectos más directos.

Posible depresión tropical

Según el CNH, las condiciones ambientales parecen propicias para el desarrollo gradual de este sistema y una depresión tropical (ciclón tropical) podría formarse a finales de esta semana o durante el fin de semana mientras se mueve cerca o al norte de las Antillas Menores.

El informe detalla que este sistema se desplaza hacia el oeste y se prevé luego al oeste/noroeste a unos 32 km/h.

Agosto y septiembre, el periodo pico de ciclones

Se recuerda que la temporada de huracanes de 2025 ha entrado a lo que se considera es el periodo pico de la formación de ciclones tropicales, ya que la gran mayoría de la actividad ciclónica en el Atlántico tiene lugar durante agosto-septiembre-octubre.

Al respecto, el CNH indica que el pico en verano/otoño se debe a que todos los ingredientes necesarios se vuelven más favorables durante esta época como aguas oceánicas más cálidas (por lo menos 26°C).

El viernes pasado se formó lo que fue el quinto ciclón tropical de la temporada de 2025 y que alcanzó a ser el primer huracán, siendo denominado Erin. Los cuatro anteriores (Andrea, Barry, Chantal y Dexter) no pasaron de la categoría de tormenta tropical.

La temporada oficial de huracanes para la cuenca del Atlántico es del 1 de junio al 30 de noviembre. El pico de la temporada de huracanes del Atlántico es específicamente el 10 de septiembre, con la mayor actividad entre mediados de agosto y mediados de octubre, de acuerdo al CNH.