Temperaturas calurosas este jueves por polvo del Sahara y sistema anticiclónico
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este jueves que prevé temperaturas muy calurosas en gran parte del territorio nacional por la interacción de un sistema anticiclónico y la llegada de partículas de polvo del Sahara.
En el informe de este jueves, los meteorólogos Damaris Mercedes y Eimer Bautista explicaron que por la interacción del sistema anticiclónico y el polvo sahariano se limitará la formación de nubes significativas y las lluvias importantes.
"Este jueves estará prevaleciendo en la mayor parte de las provincias, un cielo soleado, poco nuboso y de aspecto grisáceo", indicaron.
A pesar de estas condiciones de buen tiempo, la entidad no se descarta la presencia de algunos chubascos locales hacia los sistemas montañosos, por la influencia del viento del sureste y los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico).
En el Distrito Nacional se prevé estarán caluroso con nubes dispersas y soleado.
Calor
En cuanto a las temperaturas, el Indomet indicó que se mantendrán muy calurosas, con valores máximos entre 33 °C y 35 °C, y mínimos entre 22 °C y 24 °C.
Recomienda a la población mantenerse hidratada, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo entre las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde.
Vigilan sistemas y Erin ya no incide en RD
Respecto a la actividad ciclónica, la institución señaló que vigilan dos zonas de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, asociadas a ondas tropicales, la primera a cientos de kilómetros al este de las islas de Sotavento, Antillas Menores, presenta baja probabilidad (30 %) de formación ciclónica para dos días, mientras que para los próximos 7 días un 70 %. La segunda se localiza al oeste/suroeste de las Costas de Cabo Verde, tiene mediada probabilidad del 40 % de formación ciclónica en 48 horas, así como, en los próximos 7 días.
En cuanto al huracán Erin, este sistema ya no afecta a la República Dominicana, por lo que el oleaje ha retornado a la normalidad. Este ciclón tropical se ubica a unos 330 kilómetros al este/sureste de Cape Hatteras, Carolina del Norte. Posee vientos máximos sostenidos de 165 km/h y se desplaza a una velocidad de 28 km/h.