×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
temperaturas calurosas
temperaturas calurosas

Temperaturas calurosas este jueves por polvo del Sahara y sistema anticiclónico

El Indomet vigila dos sistemas en el Atlántico

    Expandir imagen
    Temperaturas calurosas este jueves por polvo del Sahara y sistema anticiclónico
    Este jueves se prevé cielos mayormente soleados, poco nubosos y de aspecto grisáceo por polvo del Sahara. (DIARIO LIBRE)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este jueves que prevé temperaturas muy calurosas en gran parte del territorio nacional por la interacción de un sistema anticiclónico y la llegada de partículas de polvo del Sahara.

    En el informe de este jueves, los meteorólogos Damaris Mercedes y Eimer Bautista explicaron que por la interacción del sistema anticiclónico y el polvo sahariano se limitará la formación de nubes significativas y las lluvias importantes.

    "Este jueves estará prevaleciendo en la mayor parte de las provincias, un cielo soleado, poco nuboso y de aspecto grisáceo", indicaron.

    Expandir imagen
    Infografía
    Polvo del Sahara. (UNIVERSIDAD DE ATENAS)

    A pesar de estas condiciones de buen tiempo, la entidad no se descarta la presencia de algunos chubascos locales hacia los sistemas montañosos, por la influencia del viento del sureste y los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico).

    En el Distrito Nacional se prevé estarán caluroso con nubes dispersas y soleado.

    Calor

    En cuanto a las temperaturas, el Indomet indicó que se mantendrán muy calurosas, con valores máximos entre 33 °C y 35 °C, y mínimos entre 22 °C y 24 °C.

    Recomienda a la población mantenerse hidratada, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo entre las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde.

    Vigilan sistemas y Erin ya no incide en RD

    Respecto a la actividad ciclónica, la institución señaló que vigilan dos zonas de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, asociadas a ondas tropicales, la primera a cientos de kilómetros al este de las islas de Sotavento, Antillas Menores, presenta baja probabilidad (30 %) de formación ciclónica para dos días, mientras que para los próximos 7 días un 70 %. La segunda se localiza al oeste/suroeste de las Costas de Cabo Verde, tiene mediada probabilidad del 40 % de formación ciclónica en 48 horas, así como, en los próximos 7 días.

    Expandir imagen
    Infografía
    Sistemas vigilados por el Indomet. (NOAA)

    En cuanto al huracán Erin, este sistema ya no afecta a la República Dominicana, por lo que el oleaje ha retornado a la normalidad. Este ciclón tropical se ubica a unos 330 kilómetros al este/sureste de Cape Hatteras, Carolina del Norte. Posee vientos máximos sostenidos de 165 km/h y se desplaza a una velocidad de 28 km/h.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.