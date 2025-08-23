Onda tropical incrementará las lluvias sobre República Dominicana

Una onda tropical localizada sobre Puerto Rico estará incrementando las lluvias sobre gran parte del territorio nacional desde este sábado. ( DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una onda tropical localizada sobre Puerto Rico estará incrementando las lluvias sobre gran parte del territorio nacional desde este sábado hasta el domingo.

Durante la mañana de hoy, se esperan nublados acompañados de aguaceros dispersos en provincias del este y nordeste, entre ellas La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez.

En la tarde, los efectos de la onda tropical se combinarán con el ciclo diurno, generando fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en zonas de Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Romana, Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Peravia, Azua, Independencia, Bahoruco, Elías Piña, San Juan y Dajabón.

Al caer la noche, las precipitaciones disminuirán de manera gradual.

Pronóstico para el domingo

Para el domingo, aunque la onda tropical se estará alejando, la humedad dejada tras su paso y el acercamiento de una vaguada en altura mantendrán las condiciones de inestabilidad.

El cielo se presentará mayormente despejado y caluroso en horas de la mañana, pero en la tarde se producirán aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento en provincias como Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña y Dajabón.

Oleaje anormal en la costa Atlántica

En cuanto a las condiciones marítimas, estas se mantendrán normales en la costa Caribeña. Sin embargo, desde cabo San Rafael (La Altagracia) hasta cabo Cabrón (Samaná), el oleaje en la costa Atlántica se deteriorará de manera paulatina mar adentro a partir de la tarde de este sábado.

Indomet exhortó a los bañistas y usuarios de playas a consultar previamente a las autoridades locales antes de realizar actividades en estas áreas.

Temperaturas calurosas

Las temperaturas seguirán bastante elevadas, con mínimas entre 22 °C y 24 °C y máximas entre 33 °C y 35 °C.

Indomet recomienda a la población mantenerse hidratada, usar ropa ligera y de colores claros, y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Actividad ciclónica

En cuanto a la actividad ciclónica, el organismo indicó que al noreste de las Antillas Menores se observa una vaguada con un 80 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas y un 90 % en los próximos siete días.

Asimismo, una onda tropical localizada en el Atlántico Central presenta un 10 % de posibilidades de desarrollo en 48 horas y un 20 % en una semana, por lo que ambos fenómenos se mantienen bajo vigilancia.

Qué esperar para el lunes

Para el lunes, una masa de aire con bajo contenido de humedad y polvo del Sahara ingresará al país, lo que reducirá las lluvias y mantendrá un ambiente caluroso.

Solo podrían generarse aguaceros aislados en zonas del sureste y la cordillera Central durante la tarde.