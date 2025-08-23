COE emite alerta verde por posibles inundaciones en el Distrito Nacional y cinco provincias

El COE emitió este sábado alerta verde para el Distrito Nacional y cinco provincias por riesgo de inundaciones. ( DIARIO LIBRE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este sábado en alerta verde a cinco provincias y al Distrito Nacional, debido a las condiciones meteorológicas que se esperan a partir del mediodía y hasta las primeras horas de la noche.

Según el más reciente informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la interacción de una onda tropical localizada cerca del canal de la Mona con una vaguada en altura provocará un significativo aumento en la nubosidad, lo que dará lugar a aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las provincias bajo alerta verde son:

Santo Domingo

Distrito Nacional

San Pedro de Macorís

El Seibo

La Romana

Hato Mayor

Recomendaciones a la población

El COE recomienda a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, especialmente en las zonas bajo alerta, debido al riesgo de inundaciones urbanas y rurales.

Asimismo, en la costa atlántica, se exhorta a los operadores de embarcaciones pequeñas y medianas a navegar con precaución cerca del litoral y a no aventurarse mar adentro ante posibles olas y vientos anormales.

Pronósticos

El informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), emitido a la 1:00 de la tarde de este sábado y válido hasta el lunes 25, también señala que las condiciones atmosféricas afectarán, además de las zonas en alerta, a las provincias La Altagracia, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón y Elías Piña, entre otras.

Para el domingo, en horas de la mañana se espera un cielo mayormente soleado. No obstante, en horas de la tarde, la humedad remanente de la onda tropical, combinada con el calentamiento diurno, podría provocar aguaceros dispersos con tormentas eléctricas en sectores del noroeste, la Cordillera Central y el sureste del país.

Las autoridades mantienen la vigilancia y llaman a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales.