Se forma la tormenta tropical Fernand en el Atlántico

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que en la tarde de este sábado se formó la tormenta tropical Fernand, ubicada a unos 665 kilómetros al sur de Las Bermudas.

En un primer aviso sobre la tormenta, la agencia estadounidense sostuvo que el fenómeno se desplaza hacia el norte a unos 24 kilómetros por hora.

"Los datos satelitales indican que los vientos máximos sostenidos de Fernand están cerca de 40 mph (65 km/h), con ráfagas más fuertes. Se pronostica cierto fortalecimiento durante las próximas 48 horas. Fernand podría alcanzar la fuerza de un huracán el lunes", detalla el informe.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, se espera que el debilitamiento de la tormenta comience el martes.

Condiciones en RD

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, por la posición y el desplazamiento de este sistema, no representa peligro para la República Dominicana.

En cuanto a las condiciones locales, el organismo indicó que la interacción de una onda tropical ubicada sobre la porción central del país con una vaguada en altura continúa generando incrementos nubosos acompañados de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las lluvias afectan provincias como La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Pedernales, entre otras cercanas.

