Alerta en el Atlántico: se espera formación de ciclón tropical al sur-sureste de Bermudas

Gráfica del NHC sobre el desarrollo inminente de un sistema de baja presión en el suroeste del Atlántico y de una onda tropical que avanza hacia las Islas de Barlovento. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) ha emitido este sábado una nueva perspectiva del tiempo tropical en la que advierte sobre el desarrollo inminente de un sistema de baja presión en el suroeste del Atlántico, así como de una onda tropical que avanza hacia las Islas de Barlovento.

Sistema AL90 cerca de las Bermudas

Imágenes satelitales recientes confirman la formación de un área de baja presión aproximadamente a 500 millas al sur-sureste de las Bermudas. Este sistema, identificado como AL90, continúa mostrando signos de organización, con aguaceros y tormentas eléctricas asociadas que se intensifican.

El pronóstico indica que una depresión tropical podría formarse más tarde hoy o esta misma noche, con posibilidades de convertirse en tormenta tropical el domingo, a medida que se desplaza hacia el norte.

Un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea estadounidense tiene programado investigar el sistema esta tarde para obtener más datos. Se recomienda a los residentes y autoridades en las Bermudas seguir de cerca la evolución de este fenómeno, ya que podrían emitirse advertencias adicionales en las próximas horas.

Probabilidad de formación en 48 horas: Alta (cerca del 100%)

Probabilidad de formación en 7 días: Alta (cerca del 100%)

Onda tropical al este de las Islas de Barlovento (AL99)

Por otro lado, una onda tropical designada como AL99, ubicada a unas 850 millas al este de las Islas de Barlovento, está generando aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas.

Aunque actualmente no muestra signos significativos de organización, existe una ligera posibilidad de desarrollo en los próximos días, mientras se desplaza rápidamente hacia el oeste a aproximadamente 20 millas por hora.

Se anticipa que este sistema podría provocar lluvias intensas localizadas y ráfagas de viento en algunas zonas de las Islas de Barlovento entre el domingo y el lunes. Sin embargo, para mediados de la próxima semana, las condiciones en el Caribe central se tornarán desfavorables para un mayor desarrollo ciclónico.

Probabilidad de formación en 48 horas: Baja (10%)

(10%) Probabilidad de formación en 7 días: Baja (20%)

Recomendación

El NHC insta a los residentes en zonas potencialmente afectadas a mantenerse informados a través de fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de los servicios meteorológicos locales. Para información detallada sobre condiciones marítimas, consulte los Pronósticos de Alta Mar del Servicio Nacional de Meteorología.