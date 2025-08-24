Defensa Civil coloca bandera roja en todas las playas de Puerto Plata por oleaje anormal

Se hace un llamado a la población de evitar bañarse en playas clausuradas. ( CÉSAR JIMÉNEZ )

La Defensa Civil de Puerto Plata informó este domingo 24 de agosto que fue ordenada la colocación de la bandera roja en todas las playas del litoral costero de la provincia, debido a las condiciones adversas del mar y el peligro que representa para los bañistas.

Wascar García, director provincial de la Defensa Civil, explicó que el baño está prohibido en todas las playas por el oleaje anormal que afecta la zona.

Medida de seguridad preventiva

Las autoridades indicaron que la medida busca proteger tanto a la población local como a los turistas que visitan la provincia.

"No se debe permitir el baño en ninguna de las playas de nuestra provincia, por oleaje anormal", precisó García en una nota informativa.

Recomendaciones a la población

El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de Puerto Plata exhortó a la ciudadanía a acatar las disposiciones y seguir las recomendaciones:

Evitar bañarse en playas clausuradas

clausuradas Respetar las señales de seguridad y las instrucciones de los socorristas

Mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre el estado del mar.

Autoridades en vigilancia

Se informó además que el personal de la Defensa Civil, junto a socorristas y autoridades locales, se mantiene desplegados en el litoral costero para garantizar el cumplimiento de la medida y velar por la seguridad de todos.

La colocación de bandera roja en Puerto Plata se mantendrá hasta nuevo aviso, dependiendo de la evolución de las condiciones marítimas.