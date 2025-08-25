Indomet advierte sobre deterioro del oleaje en costas Atlántica y caribeña

Autoridades instan a precaución ante deterioro del oleaje en costas Atlántica y caribeña. ( ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) emitió este lunes una advertencia por el deterioro progresivo del oleaje en distintas zonas marítimas del país, afectando tanto la costa Atlántica como la caribeña.

En la franja atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná), se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto debido a la presencia de vientos y olas anormales que incrementan el riesgo para la navegación.

Según el informe, en el resto de la costa Atlántica se recomienda navegar con precaución, cerca del perímetro costero y sin aventurarse mar adentro.

Por su parte, en la costa caribeña se espera que el oleaje comience a deteriorarse mar adentro de forma gradual durante la tarde, por lo que las autoridades instan a los navegantes a no alejarse de la costa.

"Recomendamos navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro", indica el informe.

El Indomet también exhortó a los bañistas y usuarios de playas a consultar previamente con las autoridades locales antes de realizar actividades recreativas en zonas costeras, a fin de garantizar su seguridad.

Inicio de semana laboral

Este lunes, los dominicanos inician la semana laboral bajo un ambiente de altas temperaturas y la presencia del polvo del Sahara sobre el territorio nacional, provocando además un tono grisáceo al cielo.

Según el informe del Indomet, una masa de aire con bajo contenido de humedad predomina sobre la región, lo que favorece condiciones mayormente soleadas durante las horas matutinas, aunque con lluvias escasas en zonas de Samaná, El Seibo y María Trinidad Sánchez.

"En la tarde continuará caluroso; no obstante, por efectos locales y la aproximación de una onda tropical, se presentarán chubascos o aguaceros aislados en puntos dispersos de La Altagracia, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón entre otras. Dichas actividades disminuyen en horas de la noche", indicó.