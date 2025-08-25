El polvo del Sahara y el calor marcan el inicio de la semana laboral en República Dominicana
El Indomet espera una temperatura máxima entre 33 °C y 35 °C
Este lunes, los dominicanos inician la semana laboral bajo un ambiente de altas temperaturas y la presencia del polvo del Sahara sobre el territorio nacional, provocando además un tono grisáceo al cielo.
Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), una masa de aire con bajo contenido de humedad predomina sobre la región, lo que favorece condiciones mayormente soleadas durante las horas matutinas, aunque con lluvias escasas en zonas de Samaná, El Seibo y María Trinidad Sánchez.
"En la tarde continuará caluroso; no obstante, por efectos locales y la aproximación de una onda tropical, se presentarán chubascos o aguaceros aislados en puntos dispersos de La Altagracia, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón entre otras. Dichas actividades disminuyen en horas de la noche", indicó.
El verano en República Dominicana continúa mostrando una de sus principales características, el calor. A las temperaturas propias de la estación, se suman los vientos cálidos del sureste y el polvo sahariano, lo que intensifica la sensación térmica.
Recomendaciones
Las autoridades exhortan a la población a tomar medidas preventivas para mitigar los efectos del calor y la presencia del polvo, entre estas:
- Usar ropa ligera y de colores claros
- Ingerir abundante agua para mantenerse hidratado
- Permanecer en lugares frescos y ventilados
- Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, o hacerlo con protección adecuada
- Prestar especial atención a niños y envejecientes, quienes son más vulnerables a las altas temperaturas
Temperaturas
En el Distrito Nacional se prevé para este lunes un cielo grisáceo, con un ambiente soleado y caluroso.
Se espera una temperatura mínima entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.
El ambiente en varias provincias se proyecta de la siguiente manera:
- Santiago: Pocas nubes, soleado y sensación calurosa.
- Puerto Plata: Soleado y sensación calurosa.
- La Romana: Mayormente soleado y caluroso.
- Barahona: Escasas nubes y sensación calurosa.