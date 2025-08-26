Onda tropical generará lluvias locales en varias provincias este martes

Clima en RD: Indomet actualiza sobre la onda tropical que afecta parte del territorio dominicano. En la imagen se muestra parte de la nubosidad del sistema. ( NOAA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, desde las primeras horas de este martes, se han registrado incrementos de nubosidad en algunas localidades del litoral caribeño, acompañados de chubascos aislados y ráfagas de viento ocasionales, producto de una activa onda tropical ubicada sobre Haití.

El Indomet indicó que la mayor actividad lluviosa de este sistema se concentra sobre las aguas del mar Caribe, afectando, principalmente, a las provincias Peravia, San José de Ocoa y Barahona.

"Estas lluvias en horas de la tarde y las primeras horas de la noche se estarán trasladando en forma de aguaceros localmente moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en las provincias: Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo, San Juan, Elías Piña, entre otras localidades", dice el informe.

En el caso del Distrito Nacional se prevén incrementos nubosos con algunos chubascos y tronadas en la tarde.

Calor

El Indomet indicó que continúan las temperaturas calurosas sobre el territorio dominicano, esperándose una mínima entre 22 °C y 24 °C y una máxima entre 33 °C y 35 °C.

El verano es una estación del año caracterizada por temperaturas calurosas, en adición a otros factores como el polvo del Sahara, y los vientos cálidos del sureste, destaca el informe.

"Exhortamos a usar ropa ligera de colores claros, a ingerir suficientes líquidos, buscar lugares frescos y ventilados, si toma el sol en el horario de 11:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde hágalo con la debida protección", recomienda la institución.

Tormenta

El Indomet informó que la tormenta tropical Fernand se localiza a unos 1,020 kilómetros al este/noreste de Bermudas.

Con vientos máximos sostenidos ha aumento a unos 75 km/h y se desplaza hacia el nor/noreste a unos 22 km/h. Este sistema, por su posición y desplazamiento, no ofrece peligro para la República Dominicana.