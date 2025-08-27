Temperaturas calurosas y aguaceros dispersos este miércoles, según el Indomet

Clima en RD: La combinación de la humedad y la influencia de una vaguada favorecerá la generación de aguaceros y tronadas hacia provincias del interior. ( NASA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este miércoles, la combinación de la humedad remanente de una onda tropical que se alejó del territorio nacional, junto a la influencia de una vaguada en altura localizada al norte del país, favorecerá la generación de aguaceros y tronadas hacia provincias del interior.

Los meteorólogos del Indomet, José Medina y Jesús Beltré, explicaron que, durante la mañana, se prevén incrementos nubosos acompañados de chubascos dispersos sobre provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata y La Romana.

"Para la tarde, los efectos del ciclo diurno favorecerán la ocurrencia de aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento, que se extenderán hasta las primeras horas de la noche, principalmente, hacia El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Elías Piña, Dajabón y Montecristi", indica el reporte.

En el Distrito Nacional, el Indomet prevé incrementos nubosos ocasionales.

Calor

En cuanto a las temperaturas, el organismo advirtió que, continuarán calurosas, debido a la época del año, el flujo de viento del este/sureste y la presencia de polvo del Sahara en la masa de aire.

Recomendó vestir ropa ligera y de colores claros, mantenerse hidratado, permanecer en espacios frescos y ventilados, y evitar la exposición solar sin protección, especialmente, entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 22 °C y 24 °C, mientras que las máximas se mantendrán entre 33 °C y 35 °C.

Fenand

La tormenta tropical Fernand se localiza a unos 950 kilómetros al sur/sureste de Newfoundland, Canadá. Sus vientos máximos sostenidos se encuentran en unos 75 km/h y se desplaza hacia el noreste a unos 19 km/h.

Este sistema, por su posición y desplazamiento, no ofrece peligro para la República Dominicana.