Indomet pronostica aguaceros vespertinos en varias provincias y ambiente caluroso

Clima en RD: Nueva onda tropical y la incidencia de una vaguada incrementarán la nubosidad. ( NOAA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este jueves, gran parte del país amanece con cielo de nubes aisladas a dispersas, salvo en zonas costeras de María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, San Cristóbal, Santo Domingo y Samaná, donde se prevén chubascos matutinos.

La entidad detalló que, durante la tarde, el paso de una nueva onda tropical, la interacción del viento con la orografía y la incidencia de una vaguada incrementarán la nubosidad.

Estas condiciones provocarán aguaceros locales, moderados en ocasiones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Hato Mayor, El Seibo, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, el norte de Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, el sur de Santiago, Montecristi y Dajabón. Se espera que esta actividad se extienda hasta las primeras horas de la noche.

Mientras que, en el resto del país, predominará un cielo poco nuboso y con ligera opacidad, debido a la presencia de polvo sahariano.

El Indomet recordó que, durante el verano, las temperaturas suelen ser más calurosas. Por ello, exhortó a la población a ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición solar sin protección, entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Vigilancia ciclónica

La institución señaló que mantiene bajo vigilancia una onda tropical en la costa occidental de África, con baja probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos dos días. No obstante, las condiciones podrían tornarse más favorables para un desarrollo gradual en los próximos siete días, con una probabilidad de un 20 %.

Respecto a las condiciones marítimas, indicó que el oleaje permanece normal en ambas costas del país.