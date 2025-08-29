Aguaceros en varias provincias este viernes por incidencia de una vaguada

Clima en RD: La incidencia de una vaguada mostrada en este mapa satelital. ( NOAA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este viernes las condiciones del tiempo en el territorio nacional continuarán influenciadas por una vaguada en los niveles altos de la troposfera, combinada con la humedad dejada por el paso de una onda tropical.

"Desde tempranas horas y en el transcurso de la mañana se presentarán algunos nublados con chubascos pasajeros y tronadas aisladas, principalmente en Santo Domingo, San Cristóbal, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales", indica el reporte.

Durante la tarde las precipitaciones serán en forma de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, en poblados de La Vega, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Santiago y Azua, entre otras cercanas.

En el Distrito Nacional se prevén ligeros incrementos nubosos con chubascos pasajeros y tronadas distanciadas en horas matutinas. Luego nubes dispersas.

"Mañana, sábado, la interacción de la vaguada en los niveles altos de la troposfera con la aproximación de una onda tropical estarán generando a partir del mediodía aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre varias localidades", según el pronóstico.

Las lluvias del sábado serían sobre Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San Juan, Elías Piña, Azua, Dajabón y Santiago Rodríguez, entre otras zonas aledañas.

En sectores de Monte Plata, Santo Domingo, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia y La Romana se producirán algunos chubascos locales (lluvias pasajeras) con tronadas aisladas, especialmente en horas de la tarde.

Calor

El Indomet reiteró las recomendaciones ante las altas temperaturas que persisten en gran parte del país.

Sugiere a la población mantenerse hidratada, vestir ropa ligera de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición directa al sol, especialmente, entre las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde.

La temperatura mínima estará entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.