Emiten alerta de calor por elevadas temperaturas en varias provincias del país

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) emitió este sábado una alerta de calor debido a las elevadas temperaturas y altos niveles de humedad que se registran en gran parte del territorio nacional, lo que ha incrementado significativamente la sensación térmica.

De acuerdo con el informe oficial de la tarde, varias localidades experimentaron temperaturas extremas que, combinadas con la humedad relativa, generaron sensaciones calurosas muy por encima de los valores normales.

En Bayaguana, la temperatura alcanzó los 35.5 °C, con una humedad de 74 % y una sensación calurosa de 58 °C, una de las más altas reportadas. En Sabana de la Mar se registraron 32.5 °C, con 71 % de humedad y una sensación de 49 °C.

Precauciones

En Santo Domingo Este, la temperatura promedio fue de 32.3 °C, con 67.5 % de humedad y una sensación calurosa de 41 °C. Mientras que en Puerto Plata y Santiago se marcaron 34 °C con 63 % de humedad, registrando una sensación de 42 °C en ambos casos.

En Punta Cana, el termómetro alcanzó los 33 °C con una humedad de 60 %, lo que generó una sensación de 40 °C. En Montecristi, la temperatura llegó a 34.4 °C con una humedad de 59 % y una sensación calurosa de 45 °C.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación y prestar especial atención a niños, envejecientes y personas con condiciones de salud sensibles a las altas temperaturas.

