Ola de calor extrema eleva sensación térmica por encima de los 40 grados

La combinación de humedad y radiación solar aumenta la sensación térmica en el país

    Expandir imagen
    Ola de calor extrema eleva sensación térmica por encima de los 40 grados
    Una personas se refresca en una fuente de agua en la calle. (FUENTE EXTERNA)

    La República Dominicana enfrenta este fin de semana una de las jornadas más sofocantes del año, con temperaturas que han sobrepasado los 39 grados Celsius en localidades como Jimaní y Boca de Mao, según informó la directora de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), Gloria Ceballos.

    La situación se agrava por la alta humedad relativa, que multiplica el efecto del calor y dispara la sensación térmica a niveles que superan con creces los 40 grados en distintas provincias del país.

    "El calor no solo se mide en termómetros; la combinación de humedad y radiación solar genera una percepción aún más sofocante para el organismo", explicó Ceballos en su cuenta de X.

    De acuerdo con los pronósticos, para este sábado y domingo se esperan máximas de 33 a 35 grados Celsius en gran parte del territorio, pero con sensaciones térmicas mucho más elevadas, especialmente en el litoral sur y en zonas urbanas del Cibao y el Este.

    Riesgos para la salud

    Las autoridades meteorológicas advierten que bajo estas condiciones aumenta el riesgo de deshidratación, agotamiento por calor y golpes de calor, particularmente durante actividades físicas al aire libre.

    El calor extremo obliga al cuerpo a trabajar más para mantener su temperatura interna, lo que puede derivar en complicaciones graves, sobre todo en niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.

    Recomendaciones

    Onamet recomienda hidratarse constantemente, evitar la exposición solar entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, usar ropa ligera de colores claros y permanecer en espacios ventilados o climatizados.

    También aconseja reducir actividades físicas intensas y prestar atención a síntomas como mareos, fatiga excesiva o náuseas, que pueden indicar un golpe de calor.

    La ola de calor se enmarca en un patrón climático regional que ha elevado los registros térmicos en varios países del Caribe y Centroamérica durante este verano, marcado por intensos episodios de calor y humedad.

