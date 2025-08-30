Pronóstico meteorológico: lluvias y tormentas eléctricas para este sábado
Indomet informa sobre concentraciones nubosas generadoras de aguaceros y tormentas eléctricas
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este sábado, en horas de la tarde y las primeras horas de la noche, algunas provincias del país serán afectadas por los efectos de una vaguada con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
"Se estarán presentando concentraciones nubosas generadoras de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, especialmente hacia La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Samaná y María Trinidad Sánchez", indica el reporte.
En el Distrito Nacional, el pronóstico es nubes dispersas con aumentos nubosos y aguaceros con tronadas en la tarde.
En Santiago, Puerto Plata, Duarte, Constanza, San Pedro de Macorís, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Cristi y San Juan se registrarán aguaceros locales y tormentas eléctricas.
Según el informe, Samaná, Azua, Barahona, San Cristóbal y Peravia estará de nublado a caluroso por el día de hoy.
Para La Romana pronostican chubascos hacia el norte con tormentas eléctricas aisladas en la tarde y en La Altagracia estará mayormente despejado y caluroso con aguaceros y tronadas en la tarde.
Se espera que para mañana, domingo, la vaguada salga del país, dando paso a la incidencia de un sistema anticiclónico que empezará a disminuir las lluvias en gran parte del país, por lo que predominará un ambiente bastante caluroso.
El lunes, se estará acercando una onda tropical a nuestro territorio, que provocará incrementos nubosos en las regiones noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza.
Altas temperaturas
La temperatura mínima estará entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.
El Indomet exhorta a la población a ingerir suficientes líquidos para mantener la hidratación, usar ropa ligera de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados, evitar los periodos de mayor insolación sin protección entre las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde.