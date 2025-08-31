Temperaturas continuarán bastante calurosas este domingo, pese a lluvias hacia el interior de RD

La sensación térmica seguirá muy elevada, por la época del año (verano) y el viento cálido y húmedo del sureste. ( ARCHIVO )

Pese a que este domingo se prevén aguaceros en varias provincias del interior del territorio dominicano por la incidencia de una onda tropical, las temperaturas continuarán bastante calurosas sobre el país esperándose una máxima entre 33 °C y 35 °C que en algunos lugares puede incluso aumentar.

"La sensación térmica seguirá muy elevada, por la época del año (verano) y el viento cálido y húmedo del sureste", dijo el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), entidad que informó que ayer sábado Bayaguana registró la sensación calurosa más alta del país con 58 grados Celsius y una temperatura de 35.5 grados Celsius.

La entidad pidió a la población continuar con la recomendación de ingerir suficientes líquidos (preferiblemente agua) para mantener la hidratación, usar ropa ligera de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados y evitar los periodos de mayor insolación sin protección entre las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde.

Las lluvias

El informe del Indomet indica que para este domingo continúa la humedad e inestabilidad suficiente, asociadas con una vaguada en altura y una onda tropical que se acerca al país, ubicándose actualmente sobre Puerto Rico.

Dijo que estas condiciones favorecerán que continúen ocurriendo precipitaciones en algunas provincias del país, principalmente hacia el interior.

"En horas de la mañana, se presentarán algunos incrementos nubosos acompañados de chubascos dispersos hacia las provincias: La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Peravia y Azua", destacó.

Después del mediodía, el calor asociado al ciclo diurno también contribuirá a que se generen otros nublados acompañados de aguaceros que podrían ser fuertes en puntos aislados, tronadas y ráfagas de viento en ocasiones hacia provincias como: Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata y Hato Mayor.

"Entrada la noche, podrían permanecer algunos aguaceros de manera dispersa sobre el Valle del Cibao y sureste, que desaparecería en horas de la madrugada", agregó.