Continúa el calor en RD este lunes por efecto del polvo del Sahara y verano
La semana laboral inicia con sensación térmica muy elevada
Este lunes, inicio de la semana laboral, las condiciones del tiempo en República Dominicana seguirán marcadas por altas temperaturas y sensación térmica seguirá muy elevada producto de la temporada de verano y la presencia de partículas de polvo del Sahara en la atmósfera.
De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la sensación térmica se mantendrá muy alta debido a la combinación de un viento cálido y las condiciones de verano, por lo que recomienda a la población mantenerse hidratada, preferiblemente con agua, vestir ropa ligera de colores claros, permanecer en espacios frescos y ventilados y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
Este lunes, para el Distrito Nacional se pronostica un cielo soleado y ligeramente gris por el polvo sahariano. Las temperaturas oscilarán entre los 22 °C y 24 °C en la mínima, y entre los 33 °C y 35 °C en la máxima.
Algunas lluvias
Durante las horas matutinas, gran parte del país presentará un cielo soleado, ligeramente opaco y de aspecto grisáceo, con poca nubosidad, debido a concentraciones leves de polvo del Sahara.
Ola de calor extrema eleva sensación térmica por encima de los 40 grados
Solo se prevén chubascos aislados en algunas provincias del sureste y suroeste, como La Altagracia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa y Barahona.
"Mientras que, para la tarde, la incidencia de una vaguada en los niveles altos, provocará aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Azua, La Vega, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y Montecristi", dijo.
Martes y miércoles sigue el polvo
Mañana martes, seguirán bajas las concentraciones de partículas de polvo sahariano, por tal razón, predominará un ambiente soleado y ligeramente gris sobre casi todo el territorio nacional.
"El miércoles, continuaremos bajo la incidencia de la vaguada, por consiguiente, se producirán aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, San Juan, La Vega, entre otras, principalmente en horas de la tarde", indicó el Indomet.