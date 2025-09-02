El fenómeno climático La Niña podría reaparecer en septiembre, según la ONU

or regla general, La Niña conlleva efectos climáticos opuestos a los de El Niño, sobre todo en las regiones tropicales. ( FUENTE EXTERNA )

El fenómeno climático La Niña podría reaparecer a partir de septiembre, pero las temperaturas seguirán siendo superiores a la media, indicó la Organización Meteorológica Mundial (OMM), una agencia de la ONU.

Desde marzo de 2025 persisten condiciones neutras -que no indican un episodio de El Niño ni de La Niña- y las anomalías de la temperatura de la superficie del Pacífico ecuatorial se mantuvieron cercanas a la media, según la OMM.

"Sin embargo, puede que en los próximos meses, posiblemente a partir de septiembre de 2025, esas condiciones evolucionen gradualmente hasta ser compatibles con un episodio de La Niña", indicó la organización en su boletín El Niño/La Niña.

Según los últimos pronósticos de los Centros Mundiales de Producción de Predicciones Estacionales de la OMM, para el período comprendido entre septiembre y noviembre, hay un 55% de probabilidades de que las temperaturas superficiales del Pacífico ecuatorial disminuyan hasta alcanzar el umbral de aparición de La Niña.

Posteriormente, para el período comprendido entre octubre y diciembre de 2025, la probabilidad de aparición del fenómeno de La Niña aumenta hasta el 60%.

Efecto transitorio de enfriamiento

"Sin embargo, a pesar del efecto transitorio de enfriamiento provocado por La Niña, se espera que las temperaturas sigan siendo superiores a la media en gran parte del mundo", indicó la OMM en un comunicado.

Entre septiembre y noviembre, las temperaturas deberían entonces ser superiores a lo normal en la mayor parte del hemisferio norte y en gran parte del hemisferio sur, detalló la agencia de la ONU.

Los regímenes de precipitaciones corresponderán a los que se observan generalmente durante un episodio moderado de La Niña.

Un episodio de La Niña corresponde a un enfriamiento a gran escala de las aguas superficiales de las partes central y oriental del Pacífico ecuatorial, además de otras alteraciones en la circulación atmosférica tropical, en particular, cambios en los vientos, la presión y las precipitaciones, explica la OMM.

Por regla general, La Niña conlleva efectos climáticos opuestos a los de El Niño, sobre todo en las regiones tropicales.

No obstante, estos fenómenos climáticos de origen natural "ahora tienen lugar en el contexto más amplio del cambio climático antropógeno, que provoca un aumento de las temperaturas mundiales, exacerba los eventos meteorológicos extremos y altera la configuración de las temperaturas y las precipitaciones estacionales", señala la OMM.