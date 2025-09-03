Onda tropical podría dar origen a un nuevo ciclón en los próximos días

La probabilidad de que el sistema se convierta en un ciclón tropical ha alcanzado un 70%. ( NOAA )

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos informó este miércoles que una onda tropical ubicada sobre el Atlántico tropical oriental, a cientos de kilómetros al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde, continúa produciendo lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas.

La probabilidad de que el sistema se convierta en un ciclón tropical ha alcanzado un 70% para los próximos 7 días. En tanto que la posibilidad de desarrollo en las próximas 48 horas es de alrededor de un 30 %.

Según el CNH, las condiciones ambientales siguen siendo propicias para el desarrollo gradual de este sistema durante los próximos días y es probable que se forme una depresión tropical (ciclón tropical) a finales de esta semana o este fin de semana.

Se espera que este sistema se mueva de oeste a oeste-noroeste a alrededor de 24 km/h a través del Atlántico tropical oriental y central hasta principios de la próxima semana.

Te puede interesar Aumenta a un 70 % la probabilidad de que onda tropical se convierta en ciclón tropical

Vigilancia

Este fenómeno atmosférico será monitoreado de cerca por el CNH y también por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones sobre su evolución.

El Indomet informó este que debido a la posición geográfica del sistema se mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y su posible desarrollo.

Gabrielle

Aún es muy temprano para que los expertos puedan hacer pronósticos, pero en caso de que cualquier fenómeno alcance la categoría de tormenta tropical el próximo nombre a ser utilizado de la lista oficial de la temporada de huracanes es "Gabrielle", luego de que ya se formaron Erin y Fernand.

Agosto y septiembre, el periodo pico de ciclones

Se recuerda que la temporada de huracanes de 2025 está en lo que se considera es el periodo pico de la formación de ciclones tropicales, ya que la gran mayoría de la actividad ciclónica en el Atlántico tiene lugar durante agosto-septiembre-octubre.

Al respecto, el CNH indica que el pico en verano/otoño se debe a que todos los ingredientes necesarios se vuelven más favorables durante esta época como aguas oceánicas más cálidas (por lo menos 26°C).