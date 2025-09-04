Disturbio aumenta a 90 % probabilidad de convertirse en ciclón; CNH pide estar atentos

El sistema aumenta su posibilidad de desarrollo ciclónico a un 90% en siete días y podría alcanzar Antillas Menores a mediados de la próxima semana. ( NOAA )

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) informó este jueves que el sistema ubicado en el Atlántico Tropical (ahora identificado como AL91) ha incrementado a un 90 por ciento su probabilidad de convertirse en un ciclón tropical durante siete días y a un 60 por ciento durante 48 horas.

Según el informe del CNH de las 2:00 de la tarde de este jueves, el sistema comenzó a consolidarse y a organizarse, por lo que "se ha formado una amplia área de baja presión a lo largo de la onda tropical".

"Imágenes satelitales recientes sugieren que el sistema continúa organizándose mejor lentamente con actividad de lluvias y tormentas eléctricas a lo largo de su periferia oriental", destacó.

Se acercaría a Antillas Menores a mediados de la próxima semana

Las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo adicional del sistema y es probable que se forme una depresión tropical para este fin de semana a medida que se mueve lentamente hacia el oeste a una velocidad de 8 a 16 km/h a través del Atlántico tropical oriental y central.

El CNH pide a los intereses en las Antillas Menores y las Islas de Sotavento monitorear el progreso de este sistema a medida que se acerca desde el este a mediados de la próxima semana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/gz67kpgxgaa90ix-3c9e3236.jpg Distintos modelos de trayectoria muestran las diversas probabilidades del sistema tropical. (FUENTE EXTERNA)

Vigilancia

Este fenómeno atmosférico es monitoreado de cerca por el CNH y también por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones sobre su evolución.

El Indomet informó que debido a la posición geográfica del sistema se mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y su posible desarrollo.

Gabrielle

Aún es temprano para hacer pronósticos, pero en caso de que cualquier fenómeno alcance la categoría de tormenta tropical el próximo nombre a ser utilizado de la lista oficial de la temporada de huracanes es "Gabrielle", luego de que ya se formaron Erin y Fernand.

Agosto y septiembre, el periodo pico de ciclones

Se recuerda que la temporada de huracanes de 2025 está en lo que se considera es el periodo pico de la formación de ciclones tropicales, ya que la gran mayoría de la actividad ciclónica en el Atlántico tiene lugar durante agosto-septiembre-octubre.