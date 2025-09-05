Disturbio tropical podría acercarse a las Antillas Menores la próxima semana, según el CNH

El Centro Nacional de Huracanes informa sobre la alta probabilidad de un ciclón tropical cerca de las Antillas. ( NOAA )

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) informó este viernes que el sistema tropical que tiene un 90 % de probabilidad de convertirse en un ciclón tropical es probable que se acerque a las Antillas Menores a mediados o finales de la próxima semana.

En el informe de este viernes el CNH consideró importante que los interesados en la zona de las Antillas Menores deben monitorear el avance de este sistema tropical.

La entidad destacó que este sistema ubicado en el Atlántico, ahora identificado como AL91, presenta una probabilidad de formación en 48 horas media de un 60 % y en siete días alta de un 90 %.

Posible formación

El CNH informó que la amplia zona de baja presión sobre el Atlántico tropical oriental, asociada a una onda tropical, está produciendo una zona desorganizada de chubascos y tormentas eléctricas.

Las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de este sistema, y es probable que se forme una depresión tropical durante el fin de semana o principios de la próxima semana.

Movimiento

Se prevé que el sistema se desplace lentamente hacia el oeste a una velocidad de 8 a 16 km/h a través del Atlántico tropical central.

Vigilancia

Este fenómeno atmosférico es monitoreado de cerca por el CNH y también por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones sobre su evolución.

El Indomet informó que debido a la posición geográfica del sistema se mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y su posible desarrollo.

Gabrielle

Aún es temprano para hacer pronósticos, pero en caso de que cualquier fenómeno alcance la categoría de tormenta tropical el próximo nombre a ser utilizado de la lista oficial de la temporada de huracanes es "Gabrielle", luego de que ya se formaron Erin y Fernand.

Agosto y septiembre

Se recuerda que la temporada de huracanes de 2025 está en lo que se considera es el periodo pico de la formación de ciclones tropicales, ya que la gran mayoría de la actividad ciclónica en el Atlántico tiene lugar durante agosto-septiembre-octubre.