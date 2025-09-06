Aguaceros y tronadas continuarán este fin de semana por vaguada y onda tropical

Lluvias y tronadas afectarán el clima en RD este sábado y domingo, por los efectos de una vaguada y una onda tropical. ( DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo durante este fin de semana estarán marcadas por el paso de una onda tropical y la incidencia de una vaguada en altura, fenómenos que favorecerán la ocurrencia de aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional.

Para este sábado, se prevén nublados desde horas de la mañana acompañados de aguaceros dispersos y tronadas en las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Barahona y el Gran Santo Domingo.

En la tarde, el ciclo diurno incrementará las precipitaciones en localidades de El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, Duarte, María Trinidad Sánchez, La Vega, Santiago y otras demarcaciones del interior del país. Durante la noche, las lluvias disminuirán de forma gradual, aunque se mantendrán de manera aislada en zonas costeras.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Indomet reportó normalidad para este sábado, aunque recomendó a los bañistas y usuarios de playas consultar a las autoridades locales antes de realizar actividades acuáticas.

Pronóstico para mañana

El domingo, los aguaceros continuarán en provincias del sur como Barahona, Azua y Peravia, así como en el Gran Santo Domingo. En horas de la tarde se esperan lluvias más intensas acompañadas de tormentas eléctricas hacia el interior, especialmente en San Juan, Dajabón, Valverde, Monte Cristi y otras provincias de la línea noroeste.

Respecto a la actividad ciclónica, el Indomet mantiene en vigilancia un sistema de aguaceros y tormentas eléctricas en el Atlántico tropical central, con una probabilidad de 30 % de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas y 60 % en los próximos siete días.

Altas temperaturas

Las temperaturas seguirán calurosas debido a la época del año y al viento cálido y húmedo del este/sureste.

Las autoridades recomiendan hidratarse constantemente, vestir ropa ligera y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, sobre todo en niños, envejecientes y personas vulnerables.

El lunes persistirán las lluvias desde horas de la madrugada en provincias del este como La Romana, La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor, extendiéndose en la tarde hacia el Cibao y la zona fronteriza, con aguaceros fuertes y tronadas que disminuirán en horas de la noche.