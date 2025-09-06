Pronostican vaguada y onda tropical continuarán provocando lluvias en varias zonas

Una vaguada y una onda tropical mantienen condiciones para lluvias en varias zonas del país ( MATÍAS BONCOSKY )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que los efectos de una vaguada y una onda tropical mantendrán las condiciones para que, desde la mañana del domingo, aumente la nubosidad con chubascos dispersos en varias provincias.

En su informe del tiempo, el organismo indicó que se prevén chubascos y tronadas aisladas en La Altagracia, María Trinidad Sánchez, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y el Gran Santo Domingo.

"En la tarde y la noche, las precipitaciones serán en forma de aguaceros moderados a fuertes, en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento", agrega el informe.

Las condiciones se extenderán hacia localidades de Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Peravia, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Juan, Independencia y Bahoruco.

Temperaturas

El Indomet reiteró que las temperaturas seguirán calurosas, con una sensación térmica elevada, debido a la época del año (verano) y al viento cálido y húmedo del este/sureste.

El organismo instó a la población en general a tomar suficiente agua para mantenerse hidratada, usar ropas ligeras de colores claros y buscar lugares ventilados. Se recomienda evitar la exposición directa a los rayos solares sin la debida protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

