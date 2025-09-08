Aguaceros fuertes este lunes por una vaguada y nueve provincias bajo alerta

Clima en RD: Nueve provincias están bajo alerta meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas. ( NASA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este lunes se prevén aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente, en zonas del interior del país, por lo que fue incrementada a nueve el número de provincias bajo alerta.

"Debido a la incidencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera, combinada con los efectos locales, se estarán generando desarrollos nubosos acompañados de aguaceros que podrían ser de moderados a fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas, ráfagas de viento, sin descartar posibles granizadas", indicó.

Este panorama está previsto especialmente sobre: La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Puerto Plata, Montecristi, San Juan, Elías Piña, Azua y San José de Ocoa.

Mientras tanto, en otras provincias, como La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo, se esperan aguaceros locales con tronadas aisladas, de menor intensidad, hasta las primeras horas de la noche.

Alertas

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet elevó a nueve el número de provincias bajo alerta meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Las provincias en alerta son: Santiago, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Puerto Plata, Dajabón, Elías Piña y Valverde.