El COE aumenta a nueve las provincias bajo alerta verde por efectos de una vaguada

Mapa de la República Dominicana con las provincias bajo alerta verde. El clima en RD para este lunes está dominado por la incidencia de una vaguada. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este lunes que mantiene en alerta verde a nueve provincias del país, debido a la incidencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera, que estará dominando las condiciones atmosféricas.

Las provincias en alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como por inundaciones urbanas, son:

Santiago

San Juan

Dajabón

Monseñor Nouel

La Vega

Elías Piña

San José de Ocoa

Puerto Plata

Valverde

Pronóstico del tiempo

De acuerdo con el boletín meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), durante la tarde y primeras horas de la noche se espera un aumento de la nubosidad con aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Puerto Plata, Monte Cristi, San Juan, Elías Piña, Azua y San José de Ocoa.

Asimismo, se esperan aguaceros aislados en La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San Pedro de Macorís y la provincia Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional.

Recomendaciones del COE

El COE exhorta a la población a tomar medidas preventivas, especialmente quienes residen en zonas vulnerables próximas a ríos, arroyos y cañadas, entre las recomendaciones se incluyen:

Seguir las orientaciones de los organismos de protección civil. Los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias. Abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta. Mantener contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la Ogtic.