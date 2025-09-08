El COE aumenta a nueve las provincias bajo alerta verde por efectos de una vaguada
El organismo pidió a la población a tomar medidas preventivas
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este lunes que mantiene en alerta verde a nueve provincias del país, debido a la incidencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera, que estará dominando las condiciones atmosféricas.
Las provincias en alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como por inundaciones urbanas, son:
- Santiago
- San Juan
- Dajabón
- Monseñor Nouel
- La Vega
- Elías Piña
- San José de Ocoa
- Puerto Plata
- Valverde
Pronóstico del tiempo
De acuerdo con el boletín meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), durante la tarde y primeras horas de la noche se espera un aumento de la nubosidad con aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Puerto Plata, Monte Cristi, San Juan, Elías Piña, Azua y San José de Ocoa.
Asimismo, se esperan aguaceros aislados en La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San Pedro de Macorís y la provincia Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional.
Recomendaciones del COE
El COE exhorta a la población a tomar medidas preventivas, especialmente quienes residen en zonas vulnerables próximas a ríos, arroyos y cañadas, entre las recomendaciones se incluyen:
- Seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.
- Los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias.
- Abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
- Mantener contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la Ogtic.