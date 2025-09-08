Indomet pronostica lluvias fuertes en el Interior del país este lunes

Clima en RD: Aguaceros fuertes y tormentas eléctricas pronosticados para el lunes. ( NOAA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, para este lunes, se pronostican aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente, en provincias del interior del país, debido a la incidencia de una vaguada. En el resto del territorio nacional, se prevén condiciones mayormente despejadas.

Los meteorólogos Juan De La Rosa y Leonardo Marte explicaron que, en horas de la mañana, se prevén incrementos nubosos hacia La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís y El Seibo, donde podrían presentarse chubascos, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. Alrededor del mediodía, estas precipitaciones tenderán a extenderse hacia localidades cercanas.

En la tarde, la vaguada en combinación con los efectos locales, provocará aguaceros de moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, hacia Azua, La Vega, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Montecristi y otras provincias cercanas. Se espera que estas lluvias disminuyan gradualmente al anochecer, concentrándose hacia el litoral caribeño.

Distrito Nacional

En el Distrito Nacional se prevén incrementos nubosos alrededor del mediodía con chubascos aislados y tormentas eléctricas distanciadas. Luego, mayormente despejado.

Alertas

El Indomet señaló que su Centro Nacional de Pronósticos mantiene bajo el nivel de alerta meteorológica a las provincias Santiago, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel y San José de Ocoa, ante el riesgo de inundaciones urbanas, posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Calor

Las temperaturas se mantienen calurosas con la mínima entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Mañana, durante horas matutinas, gran parte del país permanecerá con cielo de poca nubosidad y solo se prevén chubascos aislados hacia la costa caribeña. En la tarde, empezará a ingresar una masa de aire con menor contenido de humedad y ligera concentración de partículas de polvo sahariano, asociadas a un sistema anticiclónico.